Black Panther (King of Wakanda) di Tamashii Nations

Black Panther (King of Wakanda) è la nuova proposta di Tamnashii Nations per la linea S.H. Figuarts dedicata ai personaggi di Avengers: Infinity War

Tamashii Nations nella giornata di oggi ha aperto i preordini per la nuova action figure ispirata a Black Panther nella versione King of Wakanda direttamente dal film di Avengers: Infinity War per la linea S.H. Figuarts (dove S.H. sta per Simple Style & Heroic Action), continuando le uscite dedicate del lungometraggio dei prodotti Bandai.



Anche in questo caso la figure sarà completamente in scala con tutti i personaggi già usciti precedentemente della linea Marvel, sarà alta 16 cm circa realizzata tutta in plastica e completamente snodabile per assumere qualsiasi tipo di posa e simulare anche le pose dei film. All’interno della confezione troveremo come sempre delle parti intercambiabili per la figure per poter utilizzare per le varie pose, tra una serie di mani intercambiabili e il volto senza maschera.

Pantera Nera (Black Panther), il cui vero nome è T’Challa, è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee (testi) e Jack Kirby (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. Il personaggio di T’Challainterpretato da Chadwick Boseman fa la sua prima apparizzione nel terzo film di Captain America: Civil War. Sovrano, protettore e leader religioso del Regno di Wakanda, nazione dell’Africa subsahariana tra le più ricche e tecnologicamente avanzate della Terra grazie ai suoi immensi giacimenti di vibranio, Pantera Nera è uno degli uomini più intelligenti del mondo, un veterano dei Vendicatori, uno dei più influenti vertici politici globali e un membro degli Illuminati che ha deciso di mettere la sua vita, il suo genio, la sua fortuna, le sue abilità e i suoi poteri al servizio dell’umanità. Il personaggio è stato il primo supereroe nero della Marvel.

Il costo di questa figure sarà di 6.600 Yen ed uscirà nel mese di febbraio 2020 in Giappone.

Al momento non abbiamo notizie relative alla distribuzione della figure al di fuori dei confini giapponesi data la presenza di alcuni problemi legati ai diritti dei marchi utilizzati.