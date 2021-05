Black Panther: svelato il nuovo team creativo

Anticipando di qualche giorno l’ufficializzazione delle uscite previste ad agosto negli Stati Uniti, Marvel ha rivelato, tramite il sito web del New York Times, il nuovo team creativo di Black Panther che succederà a quello capitanato da Ta-Nehisi Coates che si congederà dalla serie il prossimo 26 maggio con l’ultimo albo.

Black Panther: il nuovo team creativo

Black Panther verrà ovviamente rilanciato con un nuovo #1 ad agosto dando il benvenuto al nuovo team creativo composto da John Ridley (12 Years a Slave, The Next Batman per DC) ai testi e Juann Cabal alle matite.

La copertina del primo numero è firmata da Alex Ross:

Ridley ha dichiarato:

Prima di tutto, Black Panther è un grande personaggio. Ma essere un adolescente di colore ed avere un eroe che somiglia te crescendo è qualcosa che ti avvicina moltissimo a realizzare quel desiderio recondito associato alla scrittura dei supereroi anche se il suo background e il mio sono stati ovviamente diversi.

Il nuovo corso di Black Panther è descritto come un thriller ibrido a metà strada fra la spy story e il supereroismo classico. T’challa infatti riceverà una messaggio da un agente del Wakanda in pericolo precipitandosi in suo soccorso. Ridley ha poi sottolineato come il cuore della storia sarà l’amore, intenso non solo in senso romantico, ma soprattutto come amore fraterno fra amici. Lo scrittore ha detto infatti di essersi ispirato al rapporto che ha mantenuto con alcuni suoi amici di infanzia e di come questo sia cambiato nel corso degli anni.

Non poteva mancare poi il riferimento alla particolare e delicata situazione socio-politica che stiamo vivendo:

Veniamo da un periodo in cui le persone di colore sono scene in piazze per reclamare il rispetto dei loro diritti fondamentali, combattendo in modi che non si vedevano da anni. Per me è stato estremamente importante sia la proposta ma anche il poter usare con rinnovata consapevolezza le parole amore, speranza, rimpianto, premura che sono tutte emozioni basilari e fondamentali per tutti gli essere umani.

