Black Panther – Ta-Nehisi Coates lascia la serie

Con un post sul suo sito ufficiale, Marvel ha confermato che il pluripremiato scrittore Ta-Nehisi Coates lascerà ufficialmente Black Panther con il numero 25. Previsto sugli scaffali delle fumetterie americane ad aprile, l’albo avrà una foliazione extra e sarà disegnato da Daniel Acuña con un speciale epilogo disegnato da Brian Stelfreeze.

Black Panther #25 chiuderà l’arco narrativo dell’Impero Intergalattico del Wakanda che promette di cambiare definitivamente tutto quello che sappiamo sul Wakanda portando così Black Panther alle soglie di una nuova ed inedita era editoriale e non solo. Ricordiamo che Ta-Nehisi Coates aveva preso le redini della testata nel 2016.

Black Panther #25 – i dettagli

È direttamente l’editor Will Moss a parlare della fine della gestione di Ta-Nehisi Coates:

Ta-Nehisi ha escogitato un finale davvero speciale, uno che non solo conclude l’attuale arco narrativo che vede T’Challa cercare di impedire all’Imperatore N’Jadaka di conquistare il Wakanda ma si ricollegherà anche ad alcuni elementi che Ta-Nehisi aveva piantato agli inizi della sua gestione. Siamo contenti inoltre di riavere Brian Stelfreeze per questo finale, l’artista che aveva contribuito a lanciare la serie, e che disegnerà l’epilogo. Black Panther #25 sarà una conclusione soddisfacente, con colpi di scena che non vi sareste mai aspettati e ripercussioni che cambieranno per gli anni a venire il personaggio.

Will Moss fa riferimento ovviamente all’inedito percorso narrativo utilizzato dall’autore che ha portato Black Panther letteralmente dall’inferno fino ai limiti della galassia rimaneggiando così le influenze afro-futuristiche molto in voga negli Stati Uniti.

L’annuncio sul sito Marvel lascia intendere infine che per l’eroe non ci sarà una rivoluzione vera e propria ma quasi un “ritorno alle origini”, al Wakanda e a quella corona che aveva accettato non senza riserve.

Aprile, tempo di cambiamenti in casa Marvel

La fine della gestione di Ta-Nehisi Coates su Black Panther non è l’unico cambiamento che avverrà in casa Marvel ad aprile. Soltanto ieri infatti vi riportavano la notizia che Donny Cates e Ryan Stegman lasceranno ufficialmente Venom con il celebrativo numero 200. L’albo avrà a che fare con la conclusione dell’evento King in Black e con le sue conseguenze preparando di fatto un nuovo status quo per il personaggio e per il prossimo team creativo che prenderà le redini della testata ancora ufficialmente da annunciare.