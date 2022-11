Black Panther: Wakanda Forever è l’argomento caldo per i fan del Marvel Cinematic Universe, che vedono nell’ultimo capitolo della Fase Quattro un momento di svolta per il franchise. Non solamente per le vicende che saranno al centro del nuovo film diretto da Ryan Coogler, ma anche per le conseguenze che ciò che vedremo sul grande schermo avranno in futuro, una sensazione che trova conferma nella parole del produttore Nate Moore, che ha rivelato come Black Panther: Wakanda Forever avrà un grosso impatto su Ironheart.

La serie di Ironheart sarà fortemente influenzata da Black Panther: Wakanda Forever

Ironheart è la già annunciata serie del Marvel Cinematic Universe che vedrà come protagonista Riri Williams (Dominique Thorne), personaggio considerato l’erede spirituale di Tony Stark e che farà il proprio esordio in Black Panther: Wakanda Forever. Nei trailer abbiamo visto la giovane Riri, prodigioso genio che dagli States si ritrova a dovere vivere la guerra tra Wakanda e Namor, indossare una prima armatura per schierarsi al fianco dei wakandiani.

Le conseguenze di questa sua esperienza non la lasceranno certo indifferente, un dettaglio che, durante un’intervista con CinemaBlend, il produttore Nate Moore ha presentato come un elemento fondamentale per la futura serie di Ironheart:

La serie sarà un diretto seguito del film. Quindi, Riri porterà l’esperienza avuta nel film a casa, al MIT, e ci saranno alcune interessanti ripercussioni delle sue avventure che la porteranno a vivere delle esperienze molto interessanti

Annunciata nel dicembre del 2020, Ironheart sarà una serie che si concentrerà sulla giovane eroina, dando modo al personaggio creato da Brian Michael Bendis, Mike Deodato, Eve Ewing e Kevin Libranda di esser protagonista di un’avventura che la collochi all’interno del novero degli eroi del Marvel Cinematic Universe. Riri, come detto, viene considerata l’erede spirituale di Iron Man, ruolo che rende particolarmente interessante l’evoluzione del personaggio, che ci si aspetta di vedere comparire anche in Armor Wars, il film che vedrà Rudy ‘War Machine’ Rhodes difendere il retaggio di Tony Stark.

L’offerta di Disney+