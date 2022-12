In una nuovissima concept art ufficiale la protagonista di Black Panther: Wakanda Forever, Shuri, ha le ali. Come probabilmente saprete già, in realtà il protagonista anche di questo film sarebbe dovuto essere Chadwick Boseman, ma purtroppo il talentuoso e amato attore è morto a causa di un cancro al colon nel 2020. Questa tragedia si è inevitabilmente ripercossa anche sulla produzione di Wakanda Forever, per cui era necessario trovare un altro protagonista.

Per rispetto nei confronti dell’attore scomparso, i Marvel Studios hanno deciso di non cambiare l’attore che interpretava T’Challa, ma hanno preferito rendere protagonista un altro personaggio. La scelta è così caduta su Shuri, interpretata da Letitia Wright, che è ora la nuova Pantera Nera. La sua interpretazione, come l’atmosfera generale del film, sono stati fortemente influenzati dal dolore per la scomparsa prematura di Boseman.

Black Panther: Wakanda Forever – Shuri ha le ali in una concept art ufficiale

Il concept artist Phil Saunders ha condiviso uno dei primi concept di Black Panther: Wakanda Forever in cui Shuri ha le ali. Non si tratta di una trovata originale, poiché Shuri ha effettivamente indossato le ali nei fumetti, in una versione del suo costume da Pantera Nera che le includeva. Saunders ha notato che il pezzo è stato realizzato prima della morte di Boseman, in un momento in cui gli artisti sapevano molto poco della storia originale di Wakanda Forever. Saunders ha rivelato di essersi ispirato alla serie Wakandan del fumetto Ironheart per l’artwork. Potete trovare la concept art qui in basso:

Shuri ha debuttato nell’MCU nel primo film di Black Panther, diventando rapidamente uno dei personaggi preferiti dai fan in seguito all’ampia portata di Black Panther come vero e proprio fenomeno culturale. Da allora è apparsa negli ultimi due film degli Avengers, Infinity War e Endgame. Ora, Shuri è diventata la nuova Pantera Nera e dovrà affrontare Namor e proteggere la sua gente in Wakanda Forever.