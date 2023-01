Dove e come vedere Black Panther: Wakanda Forever in streaming? Tutte le informazioni per vivere al meglio il ritorno in Wakanda, a cui potete anche aggiungere la nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever in streaming

Dove vedere Black Panther: Wakanda Forever in streaming

Come tutte le pellicole del Marvel Cinematic Universe anche Black Panther: Wakanda Forever sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney Plus.

Quando uscirà in streaming Black Panther: Wakanda Forever?

Black Panther: Wakanda Forever arriverà in streaming su Disney Plus a partire dal 20 gennaio 2023. Il film arriverà sulla piattaforma streaming senza costi aggiuntivi rispetto al normale abbonamento.

La trama di Black Panther: Wakanda Forever

Questa la sinossi ufficiale del film:

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli

Eccovi il cast e i personaggi:

SHURI (Letitia Wright) – Sorella di T’Challa, Shuri era il genio della famiglia, colei che ha fornito al fratello il supporto tecnologico per il suo ruolo di Black Panther, grazie alla sua incredibile esperienza con il vibranio. Con la morte di T’Challa, Shuri diviene l’erede al trono del Wakanda, posizione che la porta a esser la potenziale futura Black Panther. A tal proposito, Hasbro non ha ancora mostrato nessun prodotto legato a Shuri: cosa ci staranno nascondendo?

RAMONDA (Angela Bassett) – Regina del Wakanda, Ramona in breve tempo ha perso sia il marito T’Chaka che il figlio T’Challa. In questo secondo film, assiste alla distruzione del proprio mondo quando le armate del regno sottomarino di Talocan invadono il Wakanda.

OKOYE (Danai Gurira) – Comandante delle Dora Milaje, le letali combattenti wakandiane dedite alla protezione del re. Okoye è amica della famiglia reale, e nella lotta contro l’invasore rivestirà un ruolo essenziale. La figure sarà dotata di particolari incredibili per quanto riguarda il costume e la posabilità che ci permetterà di farle impugnare le mitiche lance Wakandiane.

NAKIA(Lupita Nyong’o) – Nakia era una vecchia amica di T’Challa, parte delle Dora Milaje e incaricata di svolgere missioni per conto del Wakanda sotto copertura. In Black Panther era evidente l’interesse sentimentale di T’Challa nei suoi confronti. In Black Panther: Wakanda Forever tornerà a ricoprire un ruolo di supporto per la nuova Pantera Nera. Quello che notiamo dalla figure Hasbro dedicata è il costume inedito che indossa e la peculiarità di una delle due teste fornite nella confezione del prodotto che risulta munita di una sorta di maschera per respirare sott’acqua. Che Nakia sia coinvolta in qualche missione contro il popolo del mare?

NAMOR (Tenoch Huerta) – Re di Talocan, reame sottomarino, Namor guiderà le sue truppe contro il Wakanda in quello che sembra un attacco in grado di distruggere il regno africano. Qui siamo in un vero e proprio territorio inesplorato, dato che quella di Namor nella figure Habro è una delle poche rappresentazioni dettagliate che abbiamo di questo nuovo personaggio del MCU. La action figure dedicata ci rivela alcuni tratti del costume che paiono richiamare il mondo Azteco e una palette di colori che strizzano l’occhio al personaggio dei fumetti, dando vita a un modello originale, ma anche piuttosto rispettoso della sua versione a fumetti.

EVERETT ROSS (Martin Freeman) – Agente della C.I.A. a capo della task force per i metaumani, Freeman è stato il contatto di T’Challa durante la crisi del primo Black Panther. Schieratosi al fianco di T’Challa durante la sua riconquista del trono, la sua presenza nel secondo film dedicato all’eroe wakandiano potrebbe vederlo nuovamente operare come contatto tra il Wakanda e le forze internazionali. La figure Hasbro dedicata ci conferma costume e caratteristiche di questo personaggio mantenendo tutti gli elementi che abbiamo potuto apprezzare nelle precedenti pellicole che hanno visto Ross coinvolto.

RIRI WILLIAMS (Dominique Thorne) – Giovane dalla mente geniale, Riri è in Wakanda come parte di uno scambio culturale dopo che le sue intuizioni sono state notate da Shuri. Al momento dell’invasione di Namor, Riri decide di schierarsi al fianco dei wakandiani, creando un’armatura da battaglia. In realtà in pochi si aspettavano di trovare l’armatura finale direttamente in questo film, visto che proprio su Riri verrà prossimamente realizzata una serie televisiva; ma a quanto pare nel film, uno dei più lunghi di tutto il MCU, ci sarà tanto spazio anche per colei che prenderà (forse) il ruolo che fu di Tony Stark. La figure proposta da Hasbro su cui abbiamo basato le nostre supposizioni su questo personaggio si è rivelata ultra accessoriata, e sarà dotata anche di effetti per simulare armi e propulsori.

Il trailer di Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever è uscito nelle sale italiane il 9 novembre ed è attualmente ancora in programmazione. Il film è diretto da Ryan Coogler (Black Panther) e prodotto da Kevin Feige e Brad Winderbaum.

Eccovi il trailer ufficiale italiano:

Cosa vedere prima di Black Panther: Wakanda Forever?

Per arrivare preparati alla visione di Black Panther: Wakanda Forever, si può quindi rifare un rewatch dei seguenti capitoli del Marvel Cinematic Universe:

Captain America: Civil War (2016) – Durante una missione a Lagos in cui Cap, Falcon, Vedova Nera e Wanda cercano di impedire a Crossbones di entrare in possesso di una devastante arma chimica, Wanda, nel tentativo di salvare la vita di Rogers, causa un’esplosione che devasta l’ambasciata del Wakanda, nazione che dopo secoli di isolazionismo sta timidamente iniziando ad aprirsi al mondo. In seguito a questo evento e sulla scia della devastazione di Sokovia vista in Avenges: Age of Ultron, vengono ratificati gli Accordi di Sokovia, che prevedono che gli esseri dotati di superpoteri siano posti sotto un controllo più rigido da parte della Nazioni Unite. Questa scelta, richiesta a gran voce anche dalla comunità mondiale, spacca i Vendicatori al punto da rendere necessaria una conferenza internazionale a cui prendono parte anche il re T’Chaka e suo figlio T’Challa in rappresentanza del Wakanda. In occasione di questo evento, un attentato compiuto dal Soldato d’Inverno, sotto il controllo del misterioso Zemo, causa la morte di T’Chaka, in seguito alla quale il figlio assume non solo il ruolo di sovrano del Wakanda, ma anche il compito di esser la nuova Pantera Nera; tutto questo lo spinge a mettersi sulle tracce dell’assassino di suo padre, anche a costo di mettersi contro gli altri eroi.

Black Panther (2018) – Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa torna nel Wakanda per prendere il suo posto come re. A contendergli il titolo arriva un figlio del Wakanda, N’Jadaka (Michael B. Jordan), parte della famiglia reale, ma dimenticato per via delle colpe del padre. Dopo aver sconfitto T’Challa e aver preso il suo posto come re del Wakanda, N’Jadaka prima distrugge le coltivazioni di pianta a forma di cuore, per non dare ad altri la possibilità di avere i poteri di una Pantera Nera, per poi mirare alla conquista del mondo. Dopo avere ingerito l’ultimo fiore rimasto della miracolosa pianta, T’Challa rientra in possesso dei suoi poteri, sfidando nuovamente N’Jadaka e riprendendo il controllo della sua nazione.

