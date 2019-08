Black Widow: una nuova figure annunciata da Hot toys

Black Widow è una delle nuove proposte in uscita nel 2020 di Hot Toys per la serie dedicata ad Avengers: Endgame

Continuano gli annunci di Hot Toys per la linea Movie Masterpiece, una serie di action figure collezionabili in scala 1/6 dedicata al mondo del Cinema e delle Serie TV. Negli scorsi mesi l’azienda ha comunicato l’apertura dei preordini della nuova figure di Black Widow tratta da Avengers: Endgame.

Queste figure solitamente sono alte circa 30 cm, hanno il corpo completamente articolato e vestiti in simil pelle e stoffa. Se vi soffermerete a guardare tutti i dettagli rimarrete davvero impressionati dalla cura che ci mettono per poter ricreare una vere e propria replica del personaggio in questione in scala ridotta.

Come per tutte le altre figure anche in questa sarà presente una basetta espositiva con il logo del film, dove troveremo pure un braccio snodabile che ci permetterà di riprodurre al meglio le pose action di Vedova Nera. Troveremo come il solito degli accessori di ricambio, tra cui delle mani intercambiabili, le due pistole, un bastone lungo e i 2 bastoni più corti.

Nella pellicola Black Widow, il cui vero nome è Natasha Romanoff, è interpretato dall’attrice Scarlett Johansson. In Avengers: Endgame si dovrà rinunire con gli altri Vendicatori sopravissuti allo schiocco di dita di Thanos per poterlo sconfiggere e riportare in vita la metà dell’universo scomparsa in Avengers: Infinity War. Vedova Nera nel Marvel Cinematic Universe fa la sua prima comparsa nel secondo film di Iron Man, comparendo poi in altri numerosi film corali, ed è una dei primi fondatori degli Avengers nel MCU della Marvel. Nel 2020 finalmente uscirà il primo film prequel del personaggio in solitaria a lei dedicato, sarà ambientato subito dopo i fatti di Captain America: Civil War dove ne scopriremo anche le origini.

Black Widow è in preordine da Sideshow al prezzo di 235.00 Dollari, con spedizione stimata nel periodo che va da Aprile a Giugno 2020.