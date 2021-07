Black Widow: come vedere il nuovo film Marvel

Il nuovo film Marvel Black Widow sarà finalmente disponibile a partire dal 7 luglio 2021. La nuova pellicola sarà basata sul personaggio di Natasha Romanoff dei fumetti Marvel Comics e sarà la prima della cosiddetta Fase Quattro. Il film è scritto da Eric Pearson e prende spunto da una storia di Jac Schaeffer e Ned Benson ed è interpretato da Scarlett Johansson, che riprende il ruolo di Vedova Nera.

Come guardare Black Widow? Ecco i dettagli.

Nel cast principale di Black Widow, oltre alla sopracitata Scarlett Johansson, fanno parte anche gli attori Florence Pugh, David Harbour, O. T. Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone e Rachel Weisz. La pellicola sarà ambientata esattamente dopo gli eventi di Captain America: Civil War (2016) e vedremo Natasha Romanoff costretta alla fuga per affrontare il suo passato ripercorrendo i momenti che hanno portato la giovane ad aderire al programma sovietico Black Widow degli anni ’80, volto a creare delle super agenti assassine.

Osserveremo, quindi, una Natasha ancora inesperta che viene addestrata dal KGB, l’agenzia di sicurezza russa, per farla diventare una delle migliori leve. Qui prende la decisione di affrontare i suoi vecchi demoni invece di scappare continuamente. Per questo motivo la protagonista si distacca temporaneamente dagli Avengers per riunirsi alla sua vecchia famiglia formata da Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) e Alexei Shostakov (David Harbour). Scopriremo, finalmente, come Natasha Romanoff è diventata Vedova Nera.

Dove posso guardare Black Widow ?

Black Widow sarà disponibile a partire da oggi 7 luglio 2021 nei cinema che hanno deciso di riaprire, ma qualora vi trovaste impossibilitati ad andarci non disperate perché il film, a partire da giorno 9 luglio, sarà disponibile anche su Disney+. A differenza di altre distribuzioni Premium On Demand (PVOD) non sarà possibile trovare su nessuna altra piattaforma questa pellicola.

Come posso guardare Black Widow?

A partire dal 7 luglio, potete recarvi in qualunque cinema che ha deciso di riaprire e che presenta nella programmazione la pellicola in questione. Qualora non aveste la possibilità, dovrete attendere il 9 luglio per guardare Black Widow su Disney+ attraverso il già conosciuto e sperimentato Accesso VIP. La piattaforma di streaming offrirà l’Accesso VIP a 21,99 euro e, per il momento, il film non sarà incluso nell’abbonamento Disney Plus. L’offerta Accesso VIP sarà disponibile fino ad una data da definire, probabilmente quando la pellicola non sarà più proiettata al cinema. Solo in questo momento Black Widow sarà reso disponibile agli abbonati Disney Plus senza costi aggiuntivi.

In ogni caso, una volta ottenuto l’Accesso VIP, il film può essere guardato tutte le volte che si vorrà su qualsiasi dispositivo in cui è disponibile la piattaforma di streaming. Si continuerà ad avere accesso a Black Widow finché si disporrà di un abbonamento attivo a Disney Plus.

Vorreste vedere Disney+ nella vostra televisione, ma non avete a disposizione una Smart Tv? Ecco a voi il Fire Tv Stick di Amazon che vi permetterà di avere tutte le piattaforme di streaming e non solo a portata di app! Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ con abbonamento mensile o annuale potete utilizzare questo link.