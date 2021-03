Black Widow: dal 9 Luglio sia al cinema che su Disney +

Sulla pagina Facebook dei Marvel Studios è appena stato confermato che Black Widow arriverà il 9 Luglio sia al cinema che in accesso vip su Disney +, anche se, al momento, non si hanno ulteriori notizie sul prezzo e tantomeno se sarà disponibile anche in Italia.

La notizia arriva un po’ a sorpresa, dopo che gli Studios avevano espresso la volontà di uscire esclusivamente al cinema, il 7 Maggio. Nonostante, quindi, i cinema in parte degli Stati Uniti siano aperti, evidentemente la Marvel non ha voluto comunque correre il rischio, optando per la doppia release in contemporanea.

Black Widow uscirà dopo Avengers: Endgame, nel quale si assiste al sacrificio di Natasha Romanoff per poter cancellare ciò che aveva fatto Thanos in Avengers: Infinity War. Quando il film fu annunciato, la prima cosa da capire sarebbe stata quando si sarebbe collocato temporalmente il film all’interno del Marvel Cinematic Universe.

L’avventura in solitaria di Vedova Nera sarà ambientata subito dopo gli avvenimenti di Captain America: Civil War, dove, alla fine di questo, gli Avengers si erano sciolti, a causa dei dissidi interni in merito agli Accordi di Sokovia, che avevano portato Natasha a schierarsi inizialmente con la fazione di Tony Stark, a favore degli accordi stessi. Tuttavia, avendo favorito la fuga di Captain America e Winter Soldier, Natasha si ritrova ad essere estromessa dagli Avengers.

Sarà per questo che Natasha tornerà in Russia, da quella che per lei è una seconda famiglia, composta da Alexei Shostakov (conosciuto come Guardiano Rosso), Melina Vostokoff (una ex spia russa) e Yelena Belova (erede di Natasha al ruolo di Vedova Nera). Questa “riunione di famiglia” sarà utile per affrontare una minaccia radicata nel passato di Natasha.