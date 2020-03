Black Widow di Tamashii Nations

La nuova Black Widow tratta dall’omonimo film in uscita a fine aprile nelle sale Italiane è in arrivo da Tamashii Nations per la sua linea S.H.Figuarts. Questa serie di figure da collezione è suddivisa in svariate macro-categorie e tra queste ci sono anche i supereroi apparsi nei film del Marvel Cinematic Universe.

L’action figure di Black Widow sarà completamente snodabile, realizzata in plastica raggiungerà un’altezza di circa 14,5 cm. Dentro la confezione troveremo diversi accessori aggiuntivi e svariate parti intercambiabili. Come possiamo vedere dalle immagini, infatti, saranno inserite mani intercambiabili, due pistole, due fondine, due bastoni, un bastone a gancio e degli effetti di sparo per il polso. Tutto questo per poter ricreare le diverse scene del film.

Black Widow è il 24° film che fa parte del Marvel Cinematic Universe, e sarà il primo film che inaugurerà la cosiddetta Fase 4. Da quel poco che sappiamo della trama cronologicamente il film si svolgerà tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, dove ritroveremo la nostra Natasha Romanoff da sola in fuga dal governo, costretta ad affrontare il suo passato mentre sta incombendo una nuova minaccia. Vedova Nera sarà ancora interpretata dalla bellissima Scarlett Johansson e dovrà affrontare un nuovo villain conosciuto come Taskmaster riunendosi con la sua “famiglia”: la sorella Yelena Belova / Vedova Nera, Alexei Shostakov / Guardiano Rosso e Melina Vostokoff / Iron Maiden.

Il costo della figure di Black Widow sarà di 6.600 Yen ed uscirà nel mese di giugno 2020 in Giappone.

Al momento dei preordini non abbiamo notizie relative alla distribuzione della figure al di fuori dei confini giapponesi data la presenza di alcuni problemi legati ai diritti dei marchi utilizzati.