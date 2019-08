Black Widow e Red Skull, le nuove statue di Iron Studios

Black Widow e Red Skull sono le nuova statue proposta dall'azienda Iron Studios per la sua linea BDS (Battle Diorama Series Art Scale) in scala 1:10

Black Widow e Red Skull sono le nuove statue proposte dall’azienda Iron Studios per la sua linea BDS (Battle Diorama Series Art Scale) in scala 1:10 tratte dal film Avengers: Endgame. Le figure saranno realizzate in Polystone con un dettaglio incredibile nonostante la scala ridotta. Iron Studios da sempre è rinomata per la cura che mette nei suoi prodotti offrendo (grazie a questa scala) prodotti di qualità a prezzi molto contenuti.

La scena a cui le due statuette – che composte formano un unico diorama – si ispirano è quella del film Avengers: Endgame, durante la quale Black Widow e Hawkeye si dirigono sul pianeta Vormir nel tentativo di recuperare la gemma dell’anima custodita da Red Skull (Come abbiamo già visto in Avengers: Infinity War). La gemma dell’anima tuttavia non è così semplice da ottenere infatti pretende un sacrificio umano e Natasha, una volta capito il tutto, non ci pensa due volte a lanciarsi nel vuoto in modo tale che Clint possa avere una possibilità di riunirsi con i suoi familiari.

Black Widow

La Statuetta di Black Widow sarà alta circa 21 cm e peserà poco più di 600 gr, raffigura Natasha durante la rincorsa per buttarsi nel vuoto. E’ davvero incredibile il dinamismo creato da Iron Studios in questa statuetta che crea una sorta di fermo immagine della scena sopra descritta, il dettaglio dei capelli mossi dal vento, la posa in corsa, e il vestito da battaglia di Black Widow sono perfettamente ricreati in ogni minimo particolare. Non da meno il painting che offre il suo massimo nel dettaglio del volto e della neve sugli scarponcini che si staccano dal suolo durante la corsa.

Red Skull

La Statuetta di Red Skull sarà alta 29 cm e peserà circa 1 kg, raffigura Red Skull nella medesima scena descritta sopra mentre sta fluttuando in aria in attesa del sacrificio. Anche in questo caso Iron Studios non delude le aspettative offrendoci un dettaglio pazzesco del personaggio che potremo apprezzare in particolar modo nel volto e nelle vesti da guardiano che appaiono come strappate e in movimento. Anche in questo caso la statuetta è fissata ad una basetta che ricrea il suolo del pianeta Vormir.

Le statuette di Black Widow e Red Skull sono disponibili in preordine su Sideshow al prezzo di 125$ cadauna con uscita stimata per Giugno 2020 per entrambe.