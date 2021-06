Black Widow: il marito di Scarlett Johansson aveva paura degli spoiler

Manca sempre meno all’uscita di Black Widow, stand-alone incentrato sul personaggio interpretato all’interno del Marvel Cinematic Universe da Scarlett Johansson. Nonostante si tratti di un prequel, il film racconterà episodi mai esplorati sino ad ora sul passato di Natasha Romanoff ed è per questo che i fan stanno cercando in tutti i modi di evitare spoiler.

Dello stesso avviso era anche Colin Jost, marito dell’attrice, che l’ha pregata di non farle anticipazioni di alcun tipo sulla trama. A svelarlo è stata proprio Scarlett in una recente intervista radiofonica, dichiarando come i due si trovassero assieme durante le riprese del film a Londra e di avere avuto molta difficoltà a prepararsi per le scene perchè Colin non voleva ascoltare le battute per evitare di rovinarsi la sorpresa.

Il marito di Scarlett Johansson non voleva spoiler su Black Widow

Diretto da Cate Shortland, il film arriverà nelle sale e in contemporanea su Disney Plus (per gli abbonati al servizio VIP) il 9 luglio. Accanto a Scarlett, nel cast troviamo anche Florence Pugh nei panni di Helena, David Harbour in quelli di Red Guardian e Rachel Weisz in quelli di Melina Vostokoff.

Questa la sinossi ufficiale: In Black Widow, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

