Black Widow: nel cast comparirà anche Ray Winstone

Mentre procede la produzione della pellicola del Marvel Cinematic Universe dedicata a Vedova Nera, l’omonimo film (che probabilmente opterà per il titolo americano, Black Widow) aggiunge alle fila del suo cast anche Ray Winstone.

Anche se il ruolo non è ancora stato rivelato, Ray Winstone – noto ai più per i suoi ruoli in The Departed e Sexy Beast, oltre che il recente adattamento cinematografico di Cats – ha all’attivo molti ruoli diversi, lasciando il dubbio su quale personaggio potrebbe interpretare.

Il film Black Widow è adesso in produzione, e racconterà le vicende della Vedova Nera, personaggio interpretato nel Marvel Cinematic Universe da Scarlett Johannson, nel suo primo film standalone completamente dedicato a lei, e probabilmente ambientato nella sua storia passata di spia.

La Vedova Nera è un personaggio che nasce nel 1940 con Claire Voyant in Mystic Comics 4, edito dalla Timely Comics (che in futuro diventerà Marvel Comics). Per vedere infatti Natasha Romanoff (nome originale Natalia Alianovna Romanova), personaggio creato da Stan Lee, N. Korok e Don Heck, si dovrà aspettare Tales of Suspense 52 del 1964. Nel fumetto, Nat è una’assassina biopotenziata sovietica (facente parte del KGB): a lungo avversaria di Iron Man e dei Vendicatori durante la Guerra Fredda, defezionerà poi per gli Stati Uniti, diventando l’eroina vista anche nel grande schermo. Sebbene nel Marvel Cinematic Universe è stata un po’ addolcita nel lungo periodo (anche se questo film potrebbe rivelarne un passato più oscuro del previsto), nei fumetti gioca molto sulla linea tra eroe e antieroe, utilizzando metodi violenti e brutali, senza scrupolo e soprattutto mortali.

La Vedova Nera è esperta nel combattimento corpo a corpo, oltre che nell’utilizzo di armi bianche e da fuoco. Esperta di tattica militare e superba leader, ha anche un elevato quoziente intellettivo e le sue caratteristiche fisiche sono biopotenziate (un po’ come succede nel film a Captain America, anche se il personaggio della Johannson non mostra segni di abilità sovrumane, tranne che per la sua agilità).