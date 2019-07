Black Widow: nel film ci sarà più di una Vedova Nera

Rachel Weisz anticipa che nel film Marvel Studios dedicato a Black Widow, ci saranno più di una Vedova Nera.

Quando Black Widow uscirà nei cinema il prossimo maggio, la Natasha Romanoff di Scarlett Johnasson non sarà l’unica assassina conosciuta come Vedova Nera nel film.

A comunicarlo la vincitrice del Premio Oscar, Rachel Weisz che rivelato che ci sarà più di una Vedova Nera coinvolta nella pellicola. L’attrice ai microfoni di IGN, in un’intervista postuma al panel dedicato al San Diego Comic-Con ha infatti rilasciato un’informazione molto interessante: “Il titolo è emblematico a questo riguardo, il mio personaggio nel film è una Vedova Nera, ma anche Scarlett e Johnasson e Florence Pugh sono Vedove Nere. Ci sono un sacco di altri personaggi che incontrerai nella pellicola che sono Vedove Nere.”

“L’altra” Vedova Nera Florence Pugh ha avuto invece modo di affrontare il registro narrativo e i toni adottati dal film: “Black Widow è crudo, triste e malinconico… per questo ho scelto di prendervi parti. Ero davvero entusiasta di scoprire quanto fosse audace e vedere quanto potesse diventare crudo e malinconico. Sinceramente, visti gli altri film prodotti dai Marvel Studios, non mi aspettavo che la sceneggiatura potesse accostarsi a queste tematiche, per questo motivo leggendo il copione mi sono molto emozionata.” Conclude con un messaggio importante sul film: “Questa è la storia di Natasha, ma anche quella di altre donne e tanti uomini… volevate ascoltarla da tanto tempo, ora potrete farlo. Per me è fantastico farne parte, in modo naturale, leggero ed onesto.”

Tutto ciò che sappiamo sul personaggio di Rachel Weisz è che si chiama Melina, il che ha portato molti fan dei fumetti a speculare sul fatto che l’affermata attrice potesse interpretare Iron Maiden. Con un cast stellare quali le già citate Johansson, Weisz, Pugh, David Harbour e O-T Fagbenle, i dettagli sulla storia e gli eventi raccontati nella nuova pellicola ambientata all’interno del Marvel Cinematc Universe restano ancora nebulosi ed avvolti nel mistero, fatta ad eccezione di alcuni rumor emersi dal casting call; magari l’uscita del primo trailer farà chiarezza su cosa aspettarci dalla prima pellicola in solitaria sulla Vedova Nera.

Black Widow uscirà nei cinema il 1 maggio 2020.