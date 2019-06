Black Widow: nuove foto dal set del film

Nuove immagini provenienti direttamente dal set di Black Widow, film stand alone sul Vendicatore Natasha Romanoff.

A pochi giorni dal film Spiderman: Far From Home, film che concluderà la terza fase del Marvel Cinematic Universe, sono apparse su Twitter delle immagini sul nuovo film stand alone Black Widow. Si tratta di uno dei film confermati della quarta fase, che avrà come protagonista Natasha Romanoff, sempre interpretata da Scarlett Johansson. Proprio dal suo profilo Twitter sono emerse le immagini che vi riportiamo a fine articolo.

In queste immagini, che confermano che il film sarà ambientato a Budapest e quindi prima degli eventi di Avengers Endgame, si intravede un personaggio che somiglia vagamente al supercriminale dell’universo Marvel Taskmaster. Il costume potrebbe ricordare il personaggio nato dalle matite di George Pérez, ma è impossibile capire chi si nasconde dietro quella maschera. C’è da precisare che tutte queste informazioni non sono nulla di certo, né è chiaro se quella figura sia il villain del film oppure no. Tutto ciò ha scatenato le speculazioni dei fan, che si sono sfogati sotto gli stessi tweet postati dalla Johansson.

Ricordiamo che il personaggio di Natasha Romanoff, in una scena estremamente commovente, si è sacrificato nel film Endgame per aiutare i suoi compagni. Dopo questo evento l’MCU sembra aver voluto rendere giustizia alla spia russa, donandole un film stand alone che sicuramente aiuterà gli appassionati ad approfondire questo personaggio da sempre avvolto nel mistero. Infatti, le informazioni su Natasha sono sempre state molto frammentate all’interno dei cinecomic Marvel, quindi il film Black Widow sarà il modo giusto per poter conoscere al meglio la nostra eroina.

Di seguito vi riportiamo le immagini e i video postati sul profilo Twitter di Scarlett Johansson:

UPDATE | June, 26

Budapest, Hungary #BlackWidow still shooting things related to the mysterious guy today. pic.twitter.com/YGSkCqjXNp — 🌸#HappyScarlettDay (@okbanana) June 26, 2019