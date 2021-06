Black Widow: Rachel Weisz rivela il nome (spoileroso) del suo personaggio

Manca ormai un mese all’uscita di Black Widow, film che avrebbe dovuto segnare l’inizio della Fase 4 dell’MCU nel 2020, ma è più volte stato rimandato per via dell’emergenza sanitaria. Nel cast ci sarà anche il Premio Oscar Rachel Weisz, che a quanto pare vestirà i panni di un personaggio ben noto ai fan dei fumetti.

La sua identità era rimasta fino ad ora segreta, ma è stata spoilerata dal noto conduttore Jimmy Kimmel in occasione della sua trasmissione. Intervenuta tramite Zoom, l’attrice non ha potuto far altro che confermare il nome, spiegando come sarebbe dovuto rimanere un segreto. Rachel sarà Melina Vostokoff, un’esperta assassina e spia che nei fumetti assume l’identità di Iron Maiden.

A seguito della rivelazione, i fan hanno iniziato a sospettare che possa essere proprio Melina il vero villain del film nonostante sia già stata confermata la presenza di Taskmaster, di cui però non si conosce ancora l’identità precisa.

Black Widow, Rachel Weisz svela l’identità del suo personaggio

Diretto da Cate Shortland, Black Widow uscirà nelle sale italiane il 9 luglio e in contemporanea su Disney Plus per gli abbonati al servizio VIP. Oltre a Scarlett Johansson nuovamente nei panni di Natasha Romanoff, ci saranno anche Florence Pugh in quelli di Helena e David Harbour come Red Guardian.

Lo stand-alone sarà ambientato dopo gli avvenimenti di Captain America: Civil War che hanno visto gli Avengers sciogliersi a causa dei dissidi interni in merito agli Accordi di Sokovia.

Di seguito la sinossi ufficiale: In Black Widow, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

