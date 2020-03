Black Widow: rilasciato un nuovo trailer

E’ stato appena rilasciato un nuovo trailer ufficiale di Black Widow, la nuova pellicola dei Marvel Studios con protagonista Vedova Nera, interpretata da Scarlett Johansson.

Di seguito, la sinossi ufficiale del film:

“Nei thriller spionistico ad alto tasso d’azione Black Widow dei Marvel Studios, Natasha Romanoff, meglio conosciuta come Vedova Nera, affronta le parti più oscure dei recessi della sua anima quando una pericolosa cospirazione insorge ed è legata proprio al suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla pur di eliminarla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni interrotte che si è lasciata alle spalle prima che diventasse un membro degli Avengers.”

“Circa quattro anni fa, mentre stavamo lavorando su Infinity War ed Endgame allo stesso tempo, sapevamo che volevamo portare a termine la sua storia nel modo più eroico possibile in Endgame, ma volevamo anche esplorare un parte della sua vita che non avevamo mai visto prima “, ha spiegato Kevin Feige durante un’intervista con IGN. “Ci è venuto in mente che avevamo visto le sue avventure nei film dei Vendicatori, ma sono successe molte cose tra quei film che non abbiamo mai visto, di cui non abbiamo sentito parlare, di cui non abbiamo imparato. E con quello , volevamo fare un film con Scarlett Johansson perché è Natasha Romanoff e non fare una storia con una vedova nera più giovane per l’intero film “.

Il film di Black Widow arrivera’ nelle sale cinematografiche italiane il 29 Aprile 2020.