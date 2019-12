Black Widow: tornano i giocattoli a lei dedicati dopo il blocco del 2015

Ieri Hasbro ha presentato i suoi nuovi giocattoli legati alla pellicola di prossima uscita Black Widow, incentrato sul personaggio della Marvel Vedova Nera, come parte della linea di action figure Hasbro Legends.

I personaggi della linea di giocattoli Black Widow includono Natasha Romanoff stessa (cioè Vedova Nera), Yelena Belova, Red Guardian, Taskmaster, Winter Soldier, Crossbones e Spymaster. Il personaggio Build-A-Figure per la linea Black Widow, ottenibile montando insieme le varie parti del corpo presenti nelle confezioni degli altri personaggi della serie, è Dinamo Cremisi. Come fatto notare dal creatore di fumetti Ryan Dunlavey in un Tweet, gli appassionati di fumetti Marvel non potranno che convenire che Hasbro si sia ispirata alla Dinamo Cremisi disegnata da Steve Ellis.

Non tutti sanno che, nonostante Vedova Nera fosse stata presentata come uno dei personaggi principali per il film Avengers: Age of Ultron del 2015, un dirigente tristemente bloccò tutto il merchandise legato alla figura interpretata da Scarlett Johansson, probabilmente a causa dell’idea obsoleta che i personaggi femminili non facessero vendere giocattoli.

Inutile dire che la decisione suscitò un enorme contraccolpo da parte dei fan, che espressero numerose lamentele, cosa che fece anche Mark Ruffalo, l’attore che interpreta Hulk. Inoltre, non dimentichiamo che Shane Black, lo scrittore/regista della pellicola Iron Man 3 rivelò in un’intervista che il personaggio di Rebecca Hall, Maya Hansen, doveva in origine essere il cattivo principale, ma il copione fu modificato a causa di un memo della produzione che riportava che “le donne non vendono giocattoli”.

Grazie al presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, che ha ottenuto un maggiore controllo sulla direzione della Marvel dall’attuale presidente Isaac “Ike” Perlmutter, sembra proprio che ora Natasha Romanoff stia finalmente ottenendo il merchandising che le spetta, anche grazie al film Black Widow in uscita ad aprile 2020 che la vedrà protagonista indiscussa.