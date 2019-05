Black Window: David Harbour uno dei Fantastici Quattro?

L'attore David Harbour avrebbe fornito alcuni dettagli in merito al suo ruolo nel film Black Widow. Questo, ovviamente, avrebbe aumentato la curiosità dei fan dei Fantastici 4.

L’attore David Harbour avrebbe fornito alcuni dettagli in merito ad un suo ruolo nel film Black Widow. Questo, ovviamente, ha immediatamente avviato una serie di speculazioni e rumor fra i fan dei Fantastici 4. Infatti, nonostante ancora non sia stato confermato il suo ingaggio in Black Widow, l’attore potrebbe andare a rivestire i panni proprio di uno dei Fantastici Quattro.

Dunque, con il cinecomic du prossima uscita, l’MCU potrebbe dare il benvenuto a David Harbour il quale, durante il London MCM Comic Con, avrebbe accennato al suo ruolo nel titolo Marvel Studios. Secondo Advanced Television l’attore, oltre ad aver fatto riferimento al suo futuro ruolo in Black Window, avrebbe anche rilasciato una frase molto particolare facendo riferimento, molto probabilmente, alla Cosa dei Fantastici Quattro:

“che questa cosa si unisca al Marvel Cinematic Universe.”

Dunque, l’attore avrebbe definito il personaggio come una “cosa”. Tale termine può essere tranquillamente accostato all’immagine di un personaggio, un robusto supereroe, anche se ovviamente queste sono solo supposizioni e nessuna conferma ufficiale è stata ad oggi diffusa. Ricordiamo che l’uscita di Black Window dovrebbe essere prevista per il 2020.

Se i rumor dovessero essere confermati sicuramente un attore come David Harbour, avendo interpretato il protagonista nel reboot di Hellboy, saprebbe agilmente muoversi nei panni di un altro supereroe.

Ancora è troppo presto per avere informazioni ufficiali o comunque più dettagliate poiché, sappiamo bene, che la Marvel ha dato il via per la realizzazione del prequel dedicato alla Vedova Nera e l’attore parteciperà al film con protagonista il personaggio interpretato da Scarlett Johansson nel Marvel Cinematic Universe. Le riprese inizieranno a partire dal mese di giugno prossimo, motivo per il quale sicuramente si dovrà aspettare a lungo prima di avere conferme sul suo prossimo ingaggio.

