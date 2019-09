Blacksad – Il Gioco di Ruolo, in italiano grazie a Raven Distribution

Raven Distribution annuncia la localizzazione in italiano del gioco di ruolo carta e penna Blacksad - Il Gioco di Ruolo, basato sull'omonima serie a fumetti

È di queste ore l’annuncio ufficiale da parte di Raven Distribution della localizzazione in lingua italiana di Blacksad – Il Gioco di Ruolo, il GDR carta e penna realizzato dalla casa editrice spagnola Nosolorol nel 2015 basato sulla omonima serie di album a fumetti vincitrice del Will Eisner Comic Industry Awards.

Blacksad è una serie a fumetti creata dagli autori spagnoli Juan Díaz Canales (testi) e Juanjo Guarnido (disegni) e pubblicata dall’editore francese Dargaud ed edita in Italia da Rizzoli. Il fumetto, che si svolge nella New York degli anni Cinquanta, ospita storie apertamente ispirate ai classici del giallo hardboiled e del cinema noir americani. Tutti i personaggi sono animali antropomorfi, a cominciare dal protagonista, John Blacksad, un roccioso e disincantato gatto nero che di professione fa il detective.

Blacksad – Il Gioco di Ruolo presenta un set di regole completo, incentrato su abilità decisionali rapide, dubbi morali e istinto dei personaggi. I giocatori si ritroveranno a indagare su casi contorti, ad affrontare criminali dal cuore oscuro e a combattere con la propria coscienza, cercando di trovare un momento felice nelle vite dei propri alter ego animali.

“Nosolorol è entusiasta di poter condividere Blacksad – Il Gioco di Ruolo alla miriade di fan italiani di Blacksad. Riteniamo che Raven sia un ottimo partner per noi in questa impresa grazie alla loro esperienza e impegno sul campo“, ha affermato Francisco Castillo, Chief Business Development Officer di Nosolorol. “Questo volume condurrà nuovi e vecchi giocatori nel mondo del gioco di ruolo e del noir, un mondo elaborato e ideato da Juan Díaz Canales e illustrato da Juanjo Guarnido. Entrambi hanno dato vita ad una visione vibrante, malinconica e stupefacente degli Stati Uniti negli anni ’50, un’ambientazione che i giocatori di ruolo italiani potranno ora finalmente sperimentare“.

Roberto Petrillo, CEO di Raven Distribution, ha commentato: “Abbiamo aspettato più di un anno per rendere pubblico questo annuncio, e ora possiamo finalmente affermare di essere estremamente felici e orgogliosi di questo accordo. Blacksad è sempre stato nei nostri cuori e nel nostro immaginario come una versione adulta dei fumetti che amavamo da bambini. Le storie di Canales e le splendide illustrazioni di Guarnido ci hanno conquistato sin da subito. Ringraziamo sinceramente Nosolorol per averci scelto, promettendo che faremo del nostro meglio per questa produzione. È un grande onore avere la possibilità di offrire ai fan italiani un capolavoro simile, nel più famoso evento italiano al mondo: Lucca Comics & Games… E non possiamo ancora rivelare altro.”

Blacksad – Il Gioco di Ruolo vedrà la luce a fine ottobre 2019, in occasione della fiera Lucca Comics & Games e avrà un prezzo di €34,95