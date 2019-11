Blacksad – Il gioco di ruolo in anteprima a Lucca Comics & Games 2019

Come ogni anno Lucca Comics & Games si preannuncia come la più grande passerella italiana del gioco, e come sempre molte case di distribuzione presenteranno i nuovi pezzi forti aggiunti al loro arsenale. Come nel caso di Raven Distribution che, cogliendo l’occasione dell’ormai celebre kermesse, presenterà al pubblico Blacksad – il gioco di ruolo, basato […]

Come ogni anno Lucca Comics & Games si preannuncia come la più grande passerella italiana del gioco, e come sempre molte case di distribuzione presenteranno i nuovi pezzi forti aggiunti al loro arsenale.

Come nel caso di Raven Distribution che, cogliendo l’occasione dell’ormai celebre kermesse, presenterà al pubblico Blacksad – il gioco di ruolo, basato sull’omonima serie di album a fumetti creata da Juan Díaz Canales e illustrato da Juanjo Guarnido, già vincitrice del Will Eisner Comic Industry Awards

Il fumetto (disponibile su Amazon), nato ad inizio secolo, è ambientato in una New York alternativa abitata da animali antropomorfi (il protagonista della serie, ad esempio, è un gatto nero) e pesca molte delle sue atmosfere dai romanzi gialli hard-boiled e dai film noir americani.

Cifra stilistica caratteristica di Blacksad è la predominanza in ogni numero, a partire fin dalla copertina, di uno specifico colore.

Il successo dell’opera, attualmente composta da un totale di cinque volumi, è stato tale da permetterle di arrivare praticamente in ogni angolo del globo (oltre al francese e allo spagnolo, lingue in cui venne presentato in origine il fumetto, oggi si contano ben ventun traduzioni diverse).

Ovviamente un prodotto di tale calibro non poteva rimanere confinato al solo ambito dei fumetti: oltre al gioco di ruolo che potrete conoscere a Lucca l’opera di Canales/Guarnido sarà presto disponibile anche come videogioco grazie a Blacksad: Under the skin (l’opera, curata dalla casa di produzione Metroids: sebbene abbia subito, nel tempo, qualche ritardo, sarà disponibile sul mercato a partire dai primi giorni di Novembre. Si tratterà di un’avventura tridimensionale condita da quick-time events).

Ma le notizie non finiscono qui: oltre a tastare con mano in anteprima la versione italiana di Blacksad, presso lo stand di Raven Distribution sarà possibile incontrare l’illustratore Juanjo Guarnido, ospite di Rizzoli durante la manifestazione. Purtroppo al momento in cui scriviamo gli orari degli incontri di Guarnido allo stand Raven Distribution non sono ancora stati definiti.

Blacksad – Il gioco di ruolo sarà disponibile in anteprima presso lo stand Raven presso il Padiglione Carducci – Area CAR440, per coloro che non potessero presenziare alla fiera il gioco sarà disponibile alla vendita dal 5 Novembre.