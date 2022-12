Free League Publishing, celebre casa editrice svedese, ha lanciato oggi sul mercato Blade Runner RPG, il gioco di ruolo “carta e penna” ufficiale della saga di Blade Runner e uno dei GdR più attesi del 2022.

Ambientato nell’anno 2037, le avventure dei giocatori prendono vita poco dopo che la Wallace Corporation ha fatto debuttare sulla Terra i nuovi Replicanti Nexus-9. Il gioco spingerà i personaggi dei giocatori nelle strade di Los Angeles nei panni di agenti Blade Runner con specialità, personalità e ricordi unici. Il gioco allarga i confini del gameplay investigativo visto finora nei giochi di ruolo, offrendo una gamma di strumenti per risolvere una serie di casi che andranno ben oltre il ritiro dei replicanti.

Al di là del lavoro investigativo principale, il gioco metterà in mostra i temi chiave di Blade Runner: azione fantascientifica, intrighi aziendali, dramma esistenziale dei personaggi e conflitto morale. Blade Runner RPG sfiderà i giocatori a mettere in discussione i propri amici, a entrare in empatia con i nemici e a esplorare i dolori del perseverare a sperare e a essere umani durante tempi disumani.

Le regole di Blade Runner RPG si basano sull’acclamato motore di gioco Year Zero Engine, utilizzato in giochi pluripremiati come ALIEN RPG, Vaesen – Nordic Horror Roleplaying, Tales From the Loop e Forbidden Lands, ma ulteriormente sviluppato e personalizzato in modo univoco per il mondo di Blade Rummer. Per maggiori informazioni, leggi la nostra intervista a Tomas Härenstam, CEO di Free League Publishing e autore del gioco.

Blade Runner RPG Starter Set

La scatola dello Starter Set di Blade Runner RPG contiene tutto il necessario per iniziare a giocare:

Un regolamento condensato di 80 pagine.

Il libretto di 56 pagine Electric Dreams: il primo caso completo da risolvere per gli agenti Blade Runner.

Quattro personaggi pre-generati con cui giocare.

Un’enorme mappa a colori di Los Angeles nel 2037.

26 handout a colori per i giocatori, tra cui foto della scena del crimine, file di dati, documenti, mappe e altro ancora.

Una busta manila personalizzata in cui i giocatori possono conservare le loro prove.

Un foglio di monitoraggio del tempo trascorso.

70 carte personalizzate di alta qualità per personaggi non giocanti, manovre di inseguimento, ostacoli e iniziativa in combattimento.

Otto dadi personalizzati incisi e trasparenti: D6, D8, D10 e D12, due per tipo.



Blade Runner RPG è ora disponibile nello store online di Free League e presso i rivenditori di tutto il mondo, in formato PDF su DriveThruRPG e come modulo VTT su Foundry e Roll20.