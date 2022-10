Continuano i problemi per il reboot Marvel Studios di Blade, personaggio che sarà interpretato dal premio Oscar Mahershala Ali. Secondo un’ultima indiscrezione le riprese del film, originariamente previste per il mese di novembre, sono state posticipate a data da destinarsi. La pre-produzione era già partita nelle scorse settimane, ma l’abbandono del regista Bassam Tariq ha cambiato i piani in corso d’opera.

Fermata la produzione del reboot di Blade

I Marvel Studios avrebbero in ogni caso intenzione di iniziare a girare nei primi mesi del 2023 per raggiungere la deadline prefissata: al momento Blade dovrebbe uscire nelle sale il 3 novembre del prossimo anno e fare parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Beau DeMayo, head writer della serie animata X-Men ’97, sta riscrivendo la sceneggiatura del film, prendendo il posto di Stacy Osei-Kuffour. Si era di recente diffusa una voce secondo cui Mahershala Ali fosse alquanto scontento e frustrato dalla precedente sceneggiatura, lunga soltanto 90 pagine e contenente due scene d’azione. Nel frattempo continua anche la ricerca del nuovo regista.

Mahershala Ali dovrà quindi raccogliere la grande eredità di Wesley Snipes, che ha interpretato Blade in tre film, dal 1998 al 2004. L’attore ha più volte rivelato di essere stato un grande fan della sua interpretazione e di nutrire il massimo rispetto nei suoi confronti. Blade ha fatto il suo debutto in The Tomb of Dracula #10 (luglio 1973) della Marvel Comics. Nato Eric Cross Brooks, Blade è un dhampir, ovvero un essere nato da un umano mortale e da un vampiro immortale. Il suo unico obbiettivo nella vita è dare la caccia ai vampiri, usando la sua fisiologia unica, che lo rende immune ai morsi dei vampiri, per combattere contro di loro. Il “debutto” di Blade nell’MCU è avvenuto in una delle scene post-credits di Eternals (2020), senza però venire inquadrato. Si è trattato, infatti, di un semplice cameo vocale assieme a Dane Whitman (Kit Harrington).