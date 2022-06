Dopo una lunga attesa, anche il film dedicato al più letale cacciatore di vampiri del Marvel Universe sembra esser finalmente sui nastri di partenza. La produzione della pellicola dedicata a Eric Brooks, meglio noto come Blade, ha fissato la sua data di inizio al 4 luglio 2022, secondo quando trapelato sul sito della FTIA (Film & Television Industry Alliance), che riporta un aggiornamento della schedule della lavorazione del film che conferma sia la data di inizio delle riprese, che due location, Atlanta e New Orleans.

Svelata la data di inzio riprese di Blade, film dedicato al cacciatore di vampiri di casa Marvel

A interpretare Blade sarà Mahershala Ali, che in passato si è già addentrato nel mondo dei supereroi Marvel lavorando alla serie Netflix dedicata a Luke Cage. All’interno del Marvel Cinematic Universe, Blade al momento ha goduto solo di un’apparizione vocale, durante la scena post credit di Eternals, in cui il Diurno si rivolge a un inquieto Dane Whitman (Kit Harrington), mentre questi si appresta a brandire per la prima volta la Lama d’Ebano che lo renderà Black Knight.

La presenza di Blade nel Marvel Cinematic Universe arriva all’interno della Fase Quattro, un momento particolare del franchise, in cui si stanno esplorando nuove possibilità, dando spazio a eroi spesso considerati di secondo piano. Recentemente abbiamo visto la serie dedicata a Moon Knight e sappiamo che ad Halloween avremo modo di conoscere Jack Russell, alias Licantropus, all’interno dello special Werewolf By Night. Considerato come Licantropus rappresenti un punto chiave nella valorizzazione di un aspetto horror del Marvel Cinematic Universe, lievemente scalfito sul piano visivo da Doctor Strange nel Multiverso della Follia, viene da chiedersi se dopo la sua apparizione vocale, Blade possa fare un’apparizione anche nello speciale affidato a Michael Giacchino.

Al momento non si hanno dettagli su Blade, anche se le speranze dei fan sono che la pellicola diretta da Bassam Tariq veda come villain il vampiro per eccellenza, Dracula. D’altronde, l’esordio nei comics di Blade avveniva proprio in Tomb of Dracula, serie marveliana dedicata al conte transilvano. Per molti fan del Marvel Universe fumettistico, l’arrivo di Blade (già portato in precedenza al cinema da Wesley Snipes) potrebbe esser anche un tassello importante per arrivare alla formazione dei Figli della Mezzanotte, gruppo di supereroi ‘horror’ nato negli anni ‘90.

