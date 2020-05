Blades in the Dark: in arrivo l’edizione italiana

Pendragon Game Studio e Grumpy Bear Stuff hanno recentemente annunciato di aver avviato una collaborazione che permetterà la localizzazione italiana di Blades in the Dark, uno dei giochi di ruolo più apprezzati degli ultimi anni creato da John Harper e già disponibile in molte parti del mondo. Dopo un fiorente periodo di crowdfunding su Kickstarter, infatti, il gioco ha vinto due prestigiosi premi: il Golden Geek RPG of the Year e l’Indie RPG of the Year. Dopo diverso tempo, finalmente il manuale base del gioco arriverà nei negozi specializzati il 28 maggio.

Blades in the Dark è ambientato nell’immaginaria città di Doskvol, una metropoli del XIX secolo che unisce un’ambientazione tecnologica con il genere fantasy urbano. Quest’ultima, però, si trovo in un mondo che ha subito una grave catastrofe: il sole è stato distrutto da una forza misteriosa la quale ha anche creato degli strani e misteriosi spiriti che si muovono all’interno di una nebbia perenne chiamata bruma. I giocatori impersoneranno i membri di una gang di strada i quali si improvviseranno assassini, contrabbandieri, ladri e molto altro facente parte del macro gruppo della criminalità organizzata. Il loro compito sarà quello di muoversi tra le strade cittadine ricolme di ombre e avere quanto più successo possibile all’interno dell’ambiente criminale superando delle ardue sfide.

Trattandosi di un gioco di ruolo, vi sarà ovviamente un manuale di gioco al cui interno ci sono:

Le regole di gioco rapide e immediate utili sia per pianificare le attività criminali senza perdere molto tempo, che per addestrare i novizi giocatori.

Una ricca guida ai quartieri della città di Doskvol con tanto di descrizione dei personaggi più importanti e delle fazioni in cui è divisa la metropoli.

Tante sfide e ostacoli da superare con tanto di sistema Progress Clock per renderli ancora più movimentati e complessi.

Ricordiamo che Blades in the Dark sarà disponibile in Italia a partire dal 28 maggio, ma prima dell’uscita ufficiale potrete pre-ordinarlo o acquistarlo tramite gli store online ufficiali di Pendragon Game Studio e di Grympy Bear Stuff quando renderanno pubblica la campagna di pre-order. Per ulteriori informazioni riguardo al gioco e alla campagna di pre-order, vi rimandiamo ai siti web ufficiali di Pendragon e di Grumpy Bear Stuff.