Bleach: imminente il ritorno del manga di Tite Kubo?

Già da qualche tempo, si stanno rincorrendo in rete varie ipotesi inerenti il futuro del manga “Bleach”, popolare opera del mangaka Tite Kubo, ormai conclusasi, e pubblicata originariamente sulle pagine della nipponica Weekly Shonen Jump.

In realtà l’autore non ha mai espresso la schietta volontà di dare un sequel alle avventure di Ichigo e compagni, tuttavia proprio di recente il manga era stato protagonista di un episodio celebrativo “one shot”, intitolato “Burn the Witch”, che unito alla prolifica produzione di sketch e illustrazioni varie (un pallino di Kubo e del suo staff da ben prima che l’opera arrivasse a compimento), ha acceso la speranza nei fan.

A dare manforte alle indiscrezioni ci ha poi pensato, proprio in queste ore, l’annuncio di un ben noto insider del settore, tale “Your Anime Guy”, che già in passato si era dimostrato molto affidabile in fatto di lieak e rumore relativi al mondo del manga e degli anime.

Tramite Twitter, l’account in questione ha diffuso una foto (di cui non si è risaliti all’origine, ma che parrebbe estrapolata proprio dalla sezione preview di WSJ) che riporterebbe la presenza di Bleach tra le prossime uscite!

A questo punto si fanno largo le congetture! Che sia il tanto agognato sequel/spin-off della serie? O magari il magazine sta preparando un nuovo annuncio relativo al brand? Sarebbe da tenere in considerazione anche, e soprattutto, la possibilità che venga annunciata la messa in produzione della parte finale dell’anime che, purtroppo, all’epoca non è mai stata avviata a causa della perdita di interesse della produzione (Studio Pierrot) verso la serie di Tite Kubo.

A questo punto, largo alle congetture!