Bleach – La Guerra dei Mille Anni: novità in arrivo per il nuovo anime

I portali social ufficiali dedicati a Bleach annunciano che le novità in seno al ritorno dell’anime ispirato al lavoro originale scritto e disegnato da Tite Kubo all’interno del suo celebre manga con l’adattamento dell’arco narrativo de La Guerra dei Mille Anni verteranno in una key visual promozionale e un trailer.

Si tratta dell’adattamento dell’arco narrativo finale, rimasto in sospeso dal 2012, e trasporrà i contenuti proposti dal 55° al 74° volumetto.

Tutto questo, e sicuramente altro, arriverà sabato 18 dicembre 2021 alle 18:00 giapponesi (le 10:00 del mattino in Italia) in occasione del panel di Bleach al Jump Festa ’22, kermesse dedicata al mondo manga e anime firmato Shueisha.

Il Jump Festa ’22 si terrà il 18 e 19 dicembre 2021 sia in presenza che online. La parte in presenza si manifesterà presso il Makuhari Messe in quel di Chiba con posti chiaramente limitati per convenire alle normative COVID-19.

In Italia la serie anime di Bleach ha cominciato la sua corsa con doppiaggio ad aprile 2021. Ad oggi sono state trasmesse su Prime Video (Amazon) le prime cinque stagioni. La sesta e la settima arriveranno il 25 gennaio 2021.

Bleach: il manga e l’anime

Tite Kubo è un artista di fumetti manga che ha ottenuto il successo, attraverso le tavole di Weekly Shonen Jump, con Bleach, serializzato dal 2000 al 2016 con un totale di 686 capitoli e 74 volumetti. In Italia l’opera è interamente edita da Planet Manga (acquistate su Amazon l’ultimo volume del manga).

Il manga ha ispirato una serie anime prodotta da Studio Pierrot ed interrotta dal 2012 con l’episodio. Tuttavia, il ritorno dell’anime è stato annunciato e a data ancora da definirsi arriverà la trasposizione dell’ultimo arco narrativo, La Guerra dei Mille Anni (nel nostro più recente articolo i dettagli).

In Italia, la prima stagione dell'anime è attualmente disponibile con le prime cinque stagioni attraverso la piattaforma streaming di Amazon Prime Video.

Inoltre, il manga ha ispirato una serie animata trasmessa su TV Tokyo, romanzi, videogiochi, speciali animati, lungometraggi, merchandising e anche un film in live action uscito il 20 agosto 2018 nelle sale giapponesi.

Dal 14 settembre 2018 Netflix ha reso disponibile la visione, anche in Italia, del live action.