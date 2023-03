Tamashii Nations ha aperto le prenotazioni per due nuove proposte, dedicate al manga/anime di Bleach, per la linea infinita SH Figuarts, che comprende personaggi di anime, manga, film e videogiochi. Andiamo a scoprire le due nuove action figure dei personaggi protagonisti: Ichigo Kurosaki e Renji Abarai. La linea SH Figuarts di Bandai è molto apprezzata dai collezionisti e dagli appassionati di anime e manga, sia per la sua fedeltà ai personaggi originali, sia per la qualità delle figure stesse.

SH Figuarts Tamashii Nations di Bleach

Le due figure sono dotate di molteplici articolazioni, che consentono di posizionarle in molte pose diverse e di ricreare scene iconiche dei personaggi. Inoltre, includono diversi accessori e parti intercambiabili, come mani, volti e armi, per personalizzare ulteriormente la figure e renderla ancora più realistica.

Bleach è un manga scritto e disegnato da Tite Kubo. La serie ha anche ispirato un adattamento anime, prodotto dallo studio Pierrot, che è stato trasmesso in Giappone dal 2004 al 2012. La storia segue le avventure di Ichigo Kurosaki, un adolescente che acquisisce involontariamente i poteri di uno shinigami (un dio della morte), dopo un incontro con Rukia Kuchiki, una shinigami ferita. Ichigo assume il compito di proteggere gli esseri umani dai malvagi spiriti chiamati Hollows, e inizia a collaborare con Rukia e altri shinigami per svolgere le missioni loro affidate.

Ichigo Kurosaki e Renji Abarai saranno disponibili rispettivamente dai mesi di Luglio e Agosto 2023 ad un costo di 64.90 Euro circa per Ichigo e 74.90 Euro per Renji. Le figure di questo tipo sono importate in Italia dal distributore ufficiale Cosmic Group. Nell’attesa di scoprire le nuove proposte di casa Bandai, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop per tante altre novità e approfondimenti.

