Blitzwing (Bumblebee Movie) Premium Scale di ThreeA Toys

Hasbro e 3A presentano dal gruppo dei Decepticon, Blitzwing come prossimo personaggio in uscita della serie Transformers Premium Scale Collectible Figure. Blitswing sarà alto circa 45cm e presenterà dettagli estremamente accurati grazie ai suoi 107 punti di articolazione, occhi illuminati a LED e parti in metallo pressofuso. Un vero must-have per ogni fan dei Transformers.

Su Cybertron infuria da tempo una furiosa guerra tra due fazioni avversarie: gli Autobot guidati da Optimus Prime e i Decepticon da Soundwave e Shockwave. Vicini ormai alla sconfitta gli autobot sono costretti alla ritirata fuggendo dal loro pianeta natale. Uno di loro, B-127 -Bumblebee -, viene incaricato di dirigersi sul pianeta Terra per preparare una base segreta che possa accogliere gli Autobot sopravvissuti in fuga.

La figure, composta in gran parte di metallo, sarà ancora più dettagliata rispetto alla linea DLX e grazie alle articolazioni sopra citate sarà in grado di assumere ogni tipo di posa vi venga in mente. Il design, essendo tratto dalla pellicola Bumblebee the Movie – ambientata negli anni 80- sarà tipicamente classico ispirandosi ai Transformers G1. Sebbene durante la pellicola Optimus si veda solamente nelle parti ambientate su Cybertron era praticamente impossibile che qualche azienda – come ThreeA – che già in passato si era dedicata agli altri film non ne producesse una Figure.

Blitzwing sarà corredato da diversi accessori, che potranno essere applicati al posto delle mani, non è presente un piedistallo e non sono presenti nemmeno mani sostitutive in quanto quelle presenti saranno completamente articolate. Già disponibile in preordine grazie al distributore Sideshow.com al costo di 518,00$ con uscita stimata per il mese di Novembre 2020. Decisamente un prodotto interessante e se il prezzo vi sembra troppo alto ricordatevi i 45 cm di altezza e immaginatevi il peso che potrebbe avere questo robottone. Must Have per chi ha amato l’ultimo film e per i nostalgici che rivedono in questo design il ricordo dei loro primi giocattoli.