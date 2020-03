Bloodride: il trailer della nuova serie targata Netflix

Bloodride è la nuova serie norvegese, targata Netflix. La serie si presenterà come un horror in sei parti che debutterà di venerdì -non è un caso- 13 marzo 2020.

Allo stato attuale non sono stati diffusi molti dettagli sulla trama, nonostante la data di lancio ravvicinata, però già dal trailer si può intuire molto di quello che gli spettatori possono aspettarsi. Di seguito potete leggere l’essenziale sinossi con cui Netflix ha presentato Bloodride:

Immagina un viaggio nell’ignoto con colpi di scena, misteri, assurdità e umorismo morboso. Nella serie i passeggeri condannati a bordo di un bus spettrale si dirigono verso una destinazione raccapricciante e sconosciuta. Sono sei storie uniche di terrore raccontate con gioia ed entusiasmo.

Creata da Kjetil Indregard (conosciuto in Norvegia per la serie drammatica Maniac) la serie è diretta da Atle Knudsen, che si era già cimentato in un progetto tra l’horror e la commedia come ZombieLars.

Come ha dimostrato il trend degli ultimi anni, ancora una volta una serie horror incontrerà l’umorismo scandivano. Blooride sembra fare l’occhiolino a serie acclamate quali American Horror Story di Ryan Murphy ma anche alla leggerezza in chiave horror di Scream Queens, alla caustica ironia di Black Mirror o ancora ai classici del passato, come ad esempio le prime cinque stagioni di Ai confini della realtà (la serie originale degli anni ’60).

La serie Bloodride è stata annunciata durante l’ultima Mostra Internazionale del Cinema di Berlino (Berlinale), il 13 febbraio – le date per questa serie non sembrano mai casuali – ed è il secondo progetto norvegese dopo Ragnarok a essere targato Netflix.

Le puntate di questa nuova serie horror verranno rese disponibili su Netflix tutte assieme, come già è successo per altri prodotti Netflix.

Questo horror antologico dall’umorismo nero del Nord Europa riuscirà a fare breccia nel pubblico italiano? Fateci sapere cosa ne pensate.