Bloodshot: in anteprima i primi nove minuti del film

Bloodshot, l’ultimo cinecomic con protagonista Vin Diesel, tratto dall’omonimo fumetto della Valiant, è arrivato in VOD. Oggi vi proponiamo i primi nove minuti del film, che spiegano meglio i Trailer visti finora.

Il cinecomic prodotto da Sony Pictures Entertainment, Columbia Pictures e Valiant Comics doveva debuttare oggi, 26 Marzo in Italia, ma i piani sono cambiati a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, e la distribuzione è stata spostata su piattaforma digitale, come già successo a molte altre pellicole la cui uscita era prevista per Marzo.

In vacanza con la moglie sulla costiera amalfitana dopo l’ultima missione, il soldato americano Ray Garrison viene attaccato, drogato e rapito. Al suo risveglio è Bloodshot, un supersoldato modificato dalla nanotecnologia in grado di rigenerare le cellule del suo corpo (oltre ad essere potenziato fisicamente).

Il problema è la sua memoria: mentre la compagnia che l’ha riportato in vita cerca di convincerlo della sua morte in battaglia, i ricordi cominciano a riaffiorare: sua moglie Gina, Amalfi e la morte di lei. E come nelle storie più classiche il supersoldato si rivolta contro i suoi creatori, cercando vendetta.

L’uscita del film al cinema è avvenuta regolarmente il 13 Marzo. Vin Diesel si è fatto portavoce della volontà di vedere la pellicola arrivare nelle sale nonostante il periodo drammatico, anzi, proprio per risollevare gli animi. Ma ora che i cinema cono chiusi, la Sony, come molte altre compagnie, si è trovata a dover monetizzare in modo diverso, anticipando il rilascio per il Video On Demand, al modico costo di 19.99 dollari.

Il fumetto originale, uscito nel 1992, di Kevin Van Hook e Yvel Guichet, vede nel tempo alternarsi due protagonisti diversi: Angelo Mortalli e Ray Garrison. Nel cinecomic viene preso in considerazione il secondo arco narrativo, dopo il passaggio dalla Valiant Comics alla Acclaim Entertainment, con Ray Garrison potenziato di nanities.

In Italia il fumetto è arrivato grazie a Star Comics nella collana di fumetto americano Valiant, con le nuove storie scritte anche da Jeff Lemire.