Bloodshot Salvation Collection, ecco il box firmato Edizioni Star Comics!

Bloodshot Salvation Collection rappresenta la terza serie – composta da tre volumi – raggruppata appunto da un box da collezione, confezionato da Edizioni Star Comics per omaggiare una delle più grandi opere contemporanee.

Per chi non lo sapesse, Bloodshot Salvation è firmata dal maestro Jeff Lemire, autore di altri famosi e indimenticabili fumetti, tra cui Bloodshot Reborn (seconda serie dedicata al super soldato da lui stesso creato). Bloodshot – o per gli amici Ray Garrison – è un concentrato di forza umana, super velocità, grande capacità rigenerativa e una sorta di telecinesi con i dispositivi elettronici.

Tuttavia, questa arma vivente si è follemente innamorato di una donna di nome Magic. Il suo obiettivo è proprio quello di vivere in armonia con lei e la loro figlia, ma non sarà affatto semplice per colpa della sua rocambolesca vita.

Bloodshot Salvation Collection debutterà ufficialmente dal prossimo 18 dicembre in tutte le migliori fumetterie, librerie e, naturalmente online attraverso Amazon Italia. Il prezzo consigliato è di 24 euro.