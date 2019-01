Blossoms: dalla Polonia il gioco da tavolo dei fiori

Qualche tempo fa vi avevamo parlato di Rebel, un editore polacco che deteneva le licenze di alcuni tra i titoli più famosi disponibili sul mercato tra cui anche l’edizione localizzata per il proprio paese della 5ª edizione di Dungeons & Dragons.

Torniamo ad occuparci di questa azienda perché, nel corso del 2018, l’editore polacco è stato assorbito da Asmodee garantendo al colosso francese l’ accesso ad uno dei mercati europei con la maggior crescita nel settore del gioco.

Avendo quindi a disposizione l’intero catalogo di Rebel, Asmodee ha deciso di iniziare a localizzare per il mercato americano alcuni prodotti partendo dal board game Blossoms.

Blossoms, in originale Kwiatki, è un gioco in scatola a tema floreale ideato dai designer Przemysław Fornal, Kajetan Kusina, Mateusz Pitulski, Kamil Rogowski e illustrato da Bartlomiej Kordowski.

Il gioco è per due giocatori, è adatto dagli otto anni in su e ogni partita ha una durata media di venti minuti. Lo scopo del gioco è quello di creare delle bellissime composizioni floreali raccogliendo i fiori che crescono all’interno di quattro vasi condivisi. Chi raccoglierà il set di fiori più grande riceverà più punti e vincerà la partita.

I giocatori si alternano tra loro a turni, cercando di ottenere la combinazione di fiori dal punteggio più alto.

Il gioco contempla una piccola dose di fortuna, in quanto i giocatori possono decidere il numero delle azioni da svolgere nel loro turno prima della raccolta dei fiori, tuttavia se avranno sfortuna pescando delle carte che non potranno essere giocate, il loro turno terminerà prima che possano aver raccolto alcun fiore.

Il gioco termina quando il mazzo delle carte fiore si esaurisce. Si passa quindi all’assegnazione dei punti in base alla varietà e quantità dei fiori raccolti da ogni giocatore.

L’edizione americana di Blossoms ha un costo di 24.99$ e ogni scatola contiene 54 carte fiore, 1 score card, 4 tessere vaso e 6 token azione speciale. Il gioco sarà disponibile nel primo quadrimestre del 2019 e al momento non abbiamo notizie circa una localizzazione italiana.