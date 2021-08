Blue Box: il nuovo manga fenomeno di Weekly Shonen Jump

In ottica Weekly Shonen Jump, lo spokon romantico che sta fortemente facendo parlare di sè in questi giorni è Blue Box, scritto e disegnato da Koji Miura da aprile 2021, e, nonostante il breve tempo di serializzazione, sta diventando davvero popolare tra gli appassionati.

Con appena 16 capitoli pubblicati, le prime 70.000 copie (questo il quantitativo distribuito nei negozi) del Volume 1 uscito in Giappone e negozi online il 4 agosto 2021 è andando letteralmente a ruba e l’andamento di vendita si sta rivelando ampiamente tanto incoraggiante quanto problematico.

Blue Box: il nuovo fenomeno di Weekly Shonen Jump

Difatti, secondo quanto emerso dall’autore giapponese attraverso Twitter, le librerie giapponesi stanno avendo fatica a garantire ai lettori il Volume 1 per le rapide vendite.

According to Miura Kouji, Blue Box Volume 1 is being reported as short of stock in many places. https://t.co/Ftud6mH8R2 — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) August 5, 2021

L’allarme è stato confermato successivamente dalle librerie e fumetterie le quali hanno affisso cartelli per rendere noto ai lettori che il Volume 1 di Blue Box è esaurito e che le prime ristampe partiranno solo il 26 agosto 2021. Il profilo ufficiale Twitter dell’opera precisa che saranno ristampate ben 100.000 copie del Volume 1 totalizzando un incredibile risultato di 170.000 copie in circolazione al solo debutto.

According to a bookstore sign, Blue Box Volume 1 is out of stock and scheduled to be reprinted in August 26th. pic.twitter.com/IEpWUH3USX — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) August 6, 2021

Possiamo guardare di seguito la copertina del Volume 1 e un teaser in video con alcune tavole di spicco:

Blue Box PV to commemorate the release of Volume 1. pic.twitter.com/gbbr8vC7Af — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) August 1, 2021

Blue Box: dove leggere il manga, di cosa parla, accoglienza

E’ possibile leggere Blue Box mediante l’applicazione MANGA Plus di Shueisha legalmente e gratuitamente. Cliccate qui per raggiungere la pagina, un nuovo capitolo è disponibile ogni domenica. Nel frattempo, scopriamo insieme di cosa parla l’opera con una breve sinossi:

“La serie è incentrata sulle vicende di Taiki Inomata, studente presso la scuola superiore Eimei Junior e membro del club maschile di volano. Tutti i giorni il ragazzo si allena con le studentesse di sezione superiore alla sua e con la ragazza di cui è innamorato, Chinatsu Kano. La ragazza, invece, gioca nel club femminile di pallacanestro. Un giorno, Chinatsu si trasferire a vivere con la famiglia di Taiki poichè la sua lascia il Giappone per lavorare all’estero. Taiki approfitterà di questa imperdibile occasione per coltivare lentamente il rapporto con lei in favore dei loro sogni nel cassetto: diventare campioni nei loro rispettivi club sportivi di appartenenza“.

Il manga di Koji Miura ha fatto subito parlare di sè aggiudicandosi il settimo posto nella categoria manga più stampati al premio emergenti Tsugi ni Kuru Manga Taisho facendo innescare grande risonanza sia nei lettori orientali che occidentali. Questo porterà quasi certamente ad un edizione italiana i cui dettagli sono chiaramente ora ignoti.

Il premio miglior manga emergente nel 2021 lo ha vinto Undead Unluck, proposta autunnale di Planet Manga cui consigliamo di recuperare i dettagli.