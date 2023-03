Il calcio di Blue Lock arriverà molto presto doppiato in italiano su Crunchyroll, precisamente nel corso della primavera ormai a pochi passi. Si tratta del doppiaggio italiano della Stagione 1, al momento in corso di trasmissione in Giappone (da ottobre 2022) e in contemporanea con sottotitoli in italiano sempre per Crunchyroll, ispirata al manga omonimo scritto da Muneyuki Kaneshiro (As the Gods Will, Jagan) e disegnato da Yusuke Nomura (Dolly Kill Kill).

L’anime sul calcio Blue Lock arriverà doppiato in italiano su Crunchyroll

La Stagione 1 si compone di due trimestri e l’ultimo episodio, il 24°, sarà tramesso il 26 marzo (in Italia sarà ancora il 25 marzo).

Blue Lock si aggiungerà, pertanto, al roster di altrettante celebri serie doppiate in italiano offerte da Crunchyroll, fra cui: Chainsaw Man, Spy x Family, Tokyo Revengers, To Your Eternity, Demon Slayer e tante altre.

Fra lo staff principale abbiamo Tetsuaki Watanabe (Powerful Pro Yakyuu Powerful Koko-hen) alla direzione del progetto presso 8-Bit con Shunsuke Ishikawa nel ruolo di assistente regista. Taku Kishimoto (Haikyu!!, Silver Spoon, Fruit Basket) scrive la sceneggiatura e lo scrittore stesso del manga, Muneyuki Kaneshiro, supervisiona la storia. Masaru Shindo (Fruit Basket, Macross Delta, My Teen Romantic Comedy SNAFU), Kenji Tanabe e Kento Toya sono character designer e responsabili-capo delle animazioni. Hisahi Tojima supporta il lavoro delle animazioni e Hiromi Sakamoto dirige le scene di azione. Jun Murayama compone le musiche.

La opening intitolata Chaos ga Kiwamaru è eseguita dalla band Unison Square Garden.

In attesa della versione doppiata vi invitiamo ad un primo assaggio nel trailer esteso:

Blue Lock: di cosa parla?

A seguito dell’eliminazione della nazionale giapponese ai mondiali del 2018 causata dell’eccesso di altruismo dell’attaccante Isagi Youichi, che ha preferito passare la palla a un suo compagno meno dotato tecnicamente anziché calciare in porta, prende il via un programma di selezione dei calciatori secondo il quale 300 giovani vengono isolati in un istituto-prigione (il Blue Lock) in cui saranno allenati duramente con l’obiettivo di creare “l’attaccante egoista più forte del mondo.

Si tratta del manga spokon calcistico del momento, nonchè vincitore del premio Kodansha Manga Awards 2021, dopo aver registrato a maggio 2021, come riportato nel nostro articolo, un traguardo di 4 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo.

Ricordiamo, inoltre, che l’edizione italiana è disponibile per Planet Manga dal 29 luglio 2021 (è possibile acquistare il debutto a questo link mediante Amazon). Qui, invece, recuperate la nostra recensione.

Il manga ha ricevuto persino il plauso da un grande autore degli ultimi anni che ha scritto e disegnato L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), Hajime Isayama.

La serie manga sportiva Blue Lock, scritta da Muneyuki Kaneshiro e illustrata da Yuusuke Nomura, è serializzata sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha da agosto 2018 e attualmente sono stati pubblicati 210 capitoli. In Giappone sono stati lanciati in fumetteria e negozi online al momento 23 tankobon. In Italia, come già appurato, la serie ha avuto inizio il 29 luglio 2021 grazie a Planet Manga e al momento sono disponibili i primi 19 numeri.