Blue Lock: in arrivo l’anime?

Blue Lock riceverà presto l’adattamento anime? I primi rumor cominciano a diventare consistenti e si intensificano, secondo quanto riferito dall’influente utente di Twitter @MangaMoguraRE, mediante la registrazione di un dominio che lascia intendere la nascita di un sito web dedicato.

Non appena riceveremo conferme in merito il rumor, vi informeremo prontamente.

Blue Lock – cosa sappiamo sul manga

L’anime, qualora l’annuncio dovesse concretizzarsi, adatterà gli eventi del manga omonimo scritto da Muneyuki Kaneshiro (As the Gods Will, Jagan) e disegnato da Yusuke Nomura (Dolly Kill Kill) attraverso le pagine diWeekly Shonen Magazinedi Kodansha dal 2018.

Si tratta del manga spokon calcistico del momento, nonchè vincitore del premio Kodansha Manga Awards 2021, dopo aver registrato a maggio 2021, come riportato nel nostro precedente articolo, un traguardo di 4 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo.

Ricordiamo, inoltre, che l’edizione italiana del manga è stata annunciata da Planet Manga a marzo 2021 e l’uscita del 1° numero è fissata al 29 luglio 2021 (è possibile prenotare il debutto a questo link mediante Amazon).

Blue Lock – di cosa parla?

“A seguito dell’eliminazione della nazionale giapponese ai mondiali del 2018 causata dell’eccesso di altruismo dell’attaccante Isagi Youichi, che ha preferito passare la palla a un suo compagno meno dotato tecnicamente anziché calciare in porta, prende il via un programma di selezione dei calciatori secondo il quale 300 giovani vengono isolati in un istituto-prigione (il Blue Lock) in cui saranno allenati duramente con l’obiettivo di creare “l’attaccante egoista più forte del mondo.“

Il manga ha ricevuto persino il plauso da un grande autore degli ultimi anni che ha scritto e disegnato L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), Hajime Isayama.

A proposito di Blue Lock

La serie manga sportiva Blue Lock, scritta da Muneyuki Kaneshiro e illustrata da Yuusuke Nomura, è serializzata sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha da agosto 2018 e attualmente sono stati pubblicati 138 capitoli. In Giappone sono stati lanciati in fumetteria e negozi online al momento 14 tankobon.

In Italia, come già appurato, la serie comincerà il 29 luglio 2021 grazie a Planet Manga.