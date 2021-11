Blue Period: rimandata la trasmissione al di fuori del Giappone

Il sito web ufficiale dedicato all’adattamento anime di Blue Period, il manga scritto e disegnato da Tsubasa Yamaguchi ed edito in Italia per la casa editrice J-POP (recuperatelo su Amazon), in onda su Netflix il 9 ottobre 2021, ha annunciato che a partire dall’episodio 7, DMM Pictures, uno dei produttori dell’anime, rimanderà la trasmissione dell’anime esclusivamente al di fuori del Giappone di circa 1 settimana a causa di “ritardi di produzione imprevisti”.

Blue Period: anime e manga

L’anime di Blue Period è creato dallo studio di animazione Seven Arcs. Lo staff vede Masunari Kouji (Kamichu!, Kokoro Library) supervisionare i lavori mentre Asano Katsuya (Yu-Gi-Oh! VRAINS) è il direttore della serie. Yoshida Reiko (La ricompensa del gatto, La forma della voce) sta scrivendo la sceneggiatura, mentre Shitaya Tomoyuki (Food Wars, Bakuman) si sta occupando del character design.

I membri del cast sono: Hiromu Mineta nel ruolo del protagonista Yatora Yaguchi, Yumiri Hanamori sarà Ryuji Ayukawa, la compagna di classe di Yatora, Daisuke Yamashita (che abbiamo già conosciuto nel ruolo di Midoriya in My Hero Academia) interpreterà Yotasuke Takahashi, Kengo Kawanishi sarà Haruka Hashida e Yume Miyamoto sarà Maki Kuwana.

Per quanto riguarda invece il manga di Blue Period è scritto e disegnato da Tsubasa Yamaguchi e serializzato sulle pagine della rivista di seinen manga Afternoon di Kodansha dal 24 giugno 2017. In Italia il manga è in corso di pubblicazione per la casa editrice J-POP: