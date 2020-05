BNA – Brand New Animal: trailer e data di uscita dell’anime Netflix

Netflix ha confermato con un trailer l’arrivo di BNA – Brand New Animal nel resto dei paesi dove il servizio streaming è attivo, la serie infatti era già disponibile in Giappone dove sta godendo anche di un passaggio televisivo su Fuji TV che terminerà il prossimo 24 giugno.

BNA – Brand New Animal debutterà il prossimo 30 giugno, eccovi il trailer:

When a tanuki girl and a wolf boy meet, beautiful things can happen. BNA arrives June 30th. pic.twitter.com/njQ3eeBAt7 — NX (@NXOnNetflix) May 15, 2020

BNA – Brand New Animal è una serie di 12 episodi sviluppata dallo Studio Trigger (Kill la Kill), per la regia di Yoh Yoshinari (Little Witch Academia) e sceneggiature scritte da Kazuki Nakashima (Gurren Lagann, Kill la Kill).

Protagonista di BNA – Brand New Animal è Michiru la cui esistenza viene stravolta quando da ragazza energica e piena di vita si ritrova trasformata in una ragazza tanuki energica e piena di vita! Michiru è l’ultima umana in ordine di tempo a trasformarsi in animale antropomorfo cosa che sta cambiando profondamente la società con atto di discriminazione e bullismo tant’è che circa dieci anni prima era stata eretta Animal City, una zona dove gli animali antropomorfi possono vivere fra di loro.

Lì Michiru incontra Shirou, un lupo umano che odia gli umani. I due inizieranno ad indagare sulle cause delle trasformazioni scoprendo una cospirazione più grande di loro.

Dopo il successo di Beastars, Netflix sembra voler capitalizzare al massimo sul genere furry con BNA – Brand New Animal.

Per chi non conoscesse Beastars:

Beastars racconta di un mondo popolato da animali antropomorfi, in cui, grazie al progresso, erbivori e carnivori riescono a coesistere in un equilibrio precario dove talvolta ignoranza e pregiudizio la fanno da padroni. Questa storia ha luogo nel prestigioso Liceo Cherryton, sconvolto da un’immane tragedia: l’efferato assassinio di uno degli studenti, l’alpaca Tem, che metterà a dura prova l’equilibrio all’interno della società. E mentre le indagini proseguono, a scuola i sospetti ricadono sul lupo Legoshi, predatore per natura. Ma la natura sa sorprendere, e quello che la genetica ha reso noto come uno dei carnivori più letali della storia, cela in realtà un animo sensibile ed attento, oltre che grande empatia ed una spiccata sensibilità verso il prossimo. Nel tentativo di fare luce sull’omicidio ed ottenere giustizia, Legoshi conoscerà meglio i suoi compagni di scuola e le insospettabili insicurezze che li attanagliano.