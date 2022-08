Kotobukiya, azienda leader nel mondo del collezionismo, ha recentemente presentato una nuova statua per la linea ARTFX+ dedicata alla serie TV Star Wars: The Book of Boba Fett su Disney Plus. Scoprimo insieme tutii dettagli a riguardo!

Boba Fett di Kotobukiya

La nuova statua di Boba Fett per la linea ARTFX+ di Kotobukiya è realizzata in scala 1/10 e sarà alta poco più di 17 cm. Dalle immagini ufficiali possiamo vedere come il personaggio sia proposto in posa museale e sia dotato del suo fidato fucile blaster.

Il protagonista della popolare serie live action di Star Wars può essere esposto in collezione grazie anche all’utilizzo della base espositiva inclusa nella confezione. Quest’ultima è magnetica e garantisce grande stabilità all figure. Essa è infatti dotata di magneti posto nei piedi.

Gli accessori extra

Tra gli accessori extra, la nuova statua di Boba Fett per la linea ARTFX+ di Kotobukiya viene proposta dotata di un volto alternativo. La figure può infatti essere esposta sia dotata dell’iconico casco sia a volto scoperto. Voi quale delle due versioni preferite?

Data di uscita a prezzo

La nuova statua di Boba Fett per la linea ARTFX+ di Kotobukiya è attualmente disponibile in preordine a un prezzo di 149,99 dollari. Invece, la sua distribuzione sul mercato è prevista a partire dal mese di gennaio 2023 in Giappone. Per ulteriori immagini o informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.

Nell’attesa di scoprire le nuove proposte di casa Kotobukiya, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop per tante altre novità e approfondimenti.

Ovviamente, questa nuova proposta va ad arricchire il già ampio catalogo di Kotobukiya dedicato al mondo Star Wars e ad affiancarsi, ad esempio, alle precedenti proposte dedicate a The Mandalorian.

Infatti, prima di salutarvi, vi segnaliamo che su Amazon trovate la figure dedicata al mitico Mandalorian per espandere ulteriormente la vostra Galassia!