Bohemian Rhapsody 2: Brian May conferma il sequel

Il chitarrista dei Queen Brian May, che è stato anche uno dei produttori del film del 2018, ha rivelato che ci sono già dei piani per il sequel di Bohemian Rhapsody. Il film, diretto da Bryan Singer, ha vinto quattro Oscar nel 2019, tra cui quello per il miglior attore protagonista, conquistato da Rami Malek per la sua interpretazione del carismatico Freddie Mercury; il film ha incassato oltre 650 milioni di sterline al botteghino.

Le parole di Brian May sul sequel di Bohemian Rhapsody

Brian May, 74 anni, ammette che sarà un’impresa ardua realizzare un film che possa riscuotere il medesimo successo di Bohemian Rhapsody, ma ha rivelato che ci proverà. May ne ha parlato durante un Q&A su Instagram con i fan, confermando che ci sono già dei piani per la realizzazione di un sequel di Bohemian Rhapsody.

“Ci abbiamo messo molto cuore e anima per realizzarlo e nessuno avrebbe potuto prevedere che sarebbe stato più grande di Via col vento. Stiamo pensando che forse potrebbe accadere, ma dovrebbe essere una grande sceneggiatura“.

Da quando ha raggiunto nuovi livelli di fama con la sua interpretazione di Freddie Mercury, Rami Malek è molto richiesto a Hollywood, e nel suo orizzonte c’è anche un possibile secondo film biografico musicale. L’anno scorso è stato rivelato che è in fase di lavorazione un film sulla vita dei Bee Gees e l’attore americano è in cima alla lista dei desideri per interpretare il compianto Robin Gibb, scomparso nel 2012 all’età di 62 anni a seguito di una battaglia contro il cancro. Il figlio di Robin, RJ, sta sviluppando il progetto con il produttore di Bohemian Rhapsody, Graham King.

RJ ha detto l’anno scorso:

“Quando l’ho visto interpretare Freddie, mi ha ricordato mio padre durante il periodo del Massachusetts dei Bee Gees. Niente è scritto nella pietra, ma penso che sarebbe fantastico. Bradley Cooper è un candidato per interpretare lo zio Barry. È stato contattato e vedremo“.

Rami Malek sarà presente anche nel tanto atteso film di Bond No Time To Die, in cui interpreta il cattivo Lyutsifer Safin. Il film vedrà la luce il mese prossimo, molto tempo dopo l’uscita prevista inizialmente, novembre 2019.

