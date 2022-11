No, non stavano mangiando davvero carne umana sul set di Bones and All: Taylor Russell, una delle star del nuovo film di Luca Guadagnino, rivela cosa stavano effettivamente mangiando lei e Timothée Chalamet nelle scene di cannibalismo.

Bones And All recensione

Bones and All, le scene di cannibalismo con Timothée Chalamet e Taylor Russell

Durante una recente intervista per SlashFilm, Taylor Russell ha rivelato esattamente come hanno realizzato le scene cannibali e sanguinolente in Bones and All. Alcuni possono presumere che la carne umana sia stata semplicemente sostituita con la carne di un animale diverso, come di solito accade nei film con gli zombi. Ma non è andata così per la nuova pellicola di Guadagnino, infatti la stessa autrice ha rivelato che, tra l’altro, il sangue nel film era molto dolce.

I loro raccapriccianti pasti erano in gran parte una combinazione di “ciliegie al maraschino, cioccolato fondente e involtini di frutta“.

Luca [Guadagnino] ci aveva fatto sapere su una nota che stavamo mangiando sciroppo di mais. Ma so che era soltanto questo e infatti l’incredibile team degli effetti speciali e tutti gli altri che si sono occupati di questo genere di cose, mi hanno detto che si trattava di ciliegie al maraschino, cioccolato fondente e involtini di frutta. Era molto dolce e [più gustoso] di qualsiasi altra cosa tu possa immaginare.

Bones and All arriverà nelle sale il 18 novembre: è l’adattamento dell’omonimo romanzo del 2015 di Camille DeAngelis, che segue una coppia di giovani amanti cannibali durante un loro viaggio. Russell e Chalamet guidano il cast del road drama per adulti, che include anche Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon Green e Jessica Harper.

Bones and All sembra il film che potrà far ottenere una nuova nomination come miglior attore protagonista a Chalamet, anche se dovrà competere con altri favoriti di quest’anno, tra cui Brendan Fraser per The Whale, la performance di Austin Butler come protagonista nel film biografico musicale Elvis, Colin Farrell in The Banshees of Inisherin e il relativo nuovo arrivato Gabriel LaBelle come protagonista nel semi-autobiografico di Steven Spielberg The Fabelmans.