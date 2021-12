BOOM! Studios annuncia il ritorno di Something is Killing the Children

BOOM! Studios ha annunciato che Something is Killing the Children, scritta da James Tynion IV e disegnata dall’artista italiano Werther Dell’Edera, tornerà a Marzo 2022 con una prosecuzione della serie.

Something is Killing the Children, serie a fumetti realizzata da James Tynion IV e da Werther Dell’Edera, tornerà ufficialmente secondo quanto annunciato dall’editore BOOM! Studios che pubblica il fumetto in America. Il nuovo numero uscirà a Marzo 2022, dopo che l’ultimo numero della prima parte è uscito a Settembre 2021. La serie è stata pubblicata anche in Italia, i cui primi 3 volumi sono stati pubblicati da Edizioni BD e che potete recuperare su Amazon.it.

Quello che segue è il comunicato che BOOM! Studios ha pubblicato in merito al ritorno di Something is Killing the Children.

BOOM! Studios annuncia oggi il ritorno della cacciatrice di mostri Erica Slaughter in Something is Killing the Children #21. Scoprite un nuovo story arc della serie horror nominata agli Eisner Award del vincitore del premio GLAAD James Tynion IV (The Nice House on the Lake, The Department of Truth), dell’artista Werther Dell’Edera (Razorblades), del colorista Miquel Muerto (House of Slaughter) e con il lettering di AndWorld Design (We Only Find Them When They’re Dead), quando Erica si lascia alle spalle Archer’s Peak e il suo passato mentre si mette sulle tracce di un nuovo mostro, mentre lei stessa diviene oggetto di una caccia, il prossimo Marzo 2022.

Un anno dopo gli avvenimenti di Archer’s Peak, Erica Slaughter riappare per indagare sull’apparizione di un nuovo mostro di fronte ad una bambina, con delle tremende implicazioni. Ma ora Erica ha reciso ogni legame con la House of Slaughter e anche questo potrebbe avere delle conseguenze mortali. L’Ordine di San Giorgio non dimentica e non perdona. Mentre inizia la sua nuova caccia, Erica dovrà tenere gli occhi ben aperti sulla misteriosa figura che si trova sulle sue tracce per sopravvivere alla tempesta che sta per abbattersi su di lei.

Something is Killing the Children #21 uscirà con una copertina realizzata dall’artista principale Werther Dell’Edera e con delle edizioni variant realizzate da alcuni dei più acclamati artisti come Jenny Frison (Wonder Woman), Vincenzo Riccardi (Power Rangers Universe), e Gabriele Dell’Otto (House of Slaughter).