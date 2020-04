BOOM! Studios firma un accordo con Netflix

BOOM! Studios ha siglato un accordo di due anni di “prima visione” con Netflix per adattamenti cinematografici e televisivi delle sue proprietà intellettuali. I due colossi stavano già collaborando ad un adattamento cinematografico di The Unsound col regista di Shazam! David F. Sandberg.

“I personaggi di BOOM! Studios sono innatamente speciali, sono colorati, diversi e variegati e le loro storie hanno il potere di accendere qualcosa in ognuno di noi”, ha dichiarato Brian Wright, vice presidente di Netflix. “Non vediamo l’ora di portare queste storie dalle pagine dei fumetti allo schermo ai fan in ogni angolo del mondo.”

Questo accordo di due anni non avrà inizio fino al gennaio 2021, quando scadrà il suo precedente accordo di “prima visione” con l’ex 20th Century Fox (ora 20th Century Studios) del 2013, che mantiene una quota di minoranza di BOOM! Studios.

“Creiamo oltre 20 nuove serie originali all’anno e siamo entusiasti di collaborare con un’azienda tanto prolifica quanto noi”, ha affermato il CEO e co-fondatore di BOOM! Studios Ross Richie. “L’esclusivo modello di partnership di BOOM! che controlla i diritti dei media sulla nostra biblioteca di titoli avvantaggia i creatori posizionandoli in modo che siano confezionati con registi, sceneggiatori e produttori di alto livello. Siamo entusiasti di continuare la nostra esperienza di trasposizione della nostra intera libreria di opere con il miglior talento televisivo del settore e ora con il leader indiscusso della nuova era dello streaming. ”

Nonostante non siano a livelli di grandezza e immagine globale come Marvel, DC o Image Comics, BOOM! Studios è comunque una delle società di fumetti più famose al mondo, che ha prodotto tanti importanti franchising come Lumberjanes, Something is Killing the Children, Once & Future , Mouse Guard e Coda.