BOOM! Studios realizzerà l’adattamento a fumetti di Dune: House Atreides, prequel di Dune

BOOM! Studios ha annunciato di aver acquisito la licenza per pubblicare l’adattamento a fumetti di Dune: House Atreides, romanzo prequel di Dune. L’uscita del primo numero di questa nuova serie ambientata nel mondo ideato da Frank Herbert è prevista questo autunno.

Dune: House Atreides sarà una serie composta da 12 uscite su sceneggiatura di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, già autori del romanzo originale.

Ambientato prima di Dune, Dune: House Atreides (in italiano Casa Atreides. Il preludio a Dune, edito da Mondadori) seguirà le vicende di diversi personaggi: Pardot Kynes nella sua esplorazione di Arrakis e dei suoi segreti, il complotto ordito dal figlio dell’Imperatore, l’infanzia di Duncan Idaho e il suo tentativo di fuga dal suo padrone e un giovane Leto Atreides in procinto di intraprendere un viaggio fatidico. Le storie di questi personaggi, che poco hanno a che fare l’uno con l’altro, si intrecceranno rivelando un futuro nel quale le loro azioni cambieranno il corso della storia.

La serie a fumetti Dune: House Atreides sarà pubblicata in collaborazione con Abrams ComicArts, che realizzerà un adattamento in tre volumi di Dune illustrate da Raúl Allén, Patricia Martín e con illustrazioni di copertina di Bill Sienkiewicz.

Brian Herbert, figlio del creatore di Dune Frank Herbert, e Kevin J. Anderson svilupparono il romanzo originale basandosi sugli appunti lasciati dal Herbert padre. Per Herbert Dune: House Atreides è un romanzo molto speciale, perché per lui si trattava del primo romanzo che ha scritto ambientato nell’universo di Dune. Per gli autori – Herbert e Anderson – Dune: House Atreides è stata una grande opportunità di poter esplorare i diversi personaggi creati da Frank Herbert, che hanno permesso a nuovi lettori di poter avvicinarsi a questa saga.

Brian Herbert, oltre ad amministrare l’eredità narrativa del padre, sarà produttore esecutivo sia del film di Dune di Denis Villeneuve sia della serie tv Dune: The Sisterhood per HBO Max.