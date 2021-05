Borderlands: iniziate le riprese del film, ecco il logo ufficiale!

Sono ufficialmente iniziate in Ungheria le riprese di Borderlands, film ispirato al celebre franchise videoludico targato 2K, che vedrà Cate Blanchett nei panni di Lilith, famigerata fuorilegge dal passato misterioso.

Il progetto sarà diretto dal maestro dell’horror Eli Roth e sceneggiato da Craig Mazin. Nel cast, assolutamente di tutto rispetto, troviamo anche Edgar Ramirez nei panni di Atlas, Kevin Hart in quelli di Roland, Jamie Lee Curtis come Patricia Tannis e Haley Bennett nei panni di un personaggio creato appositamente per il film.

A prestare la voce all’irritante Claptrap ci penserà invece il mitico Jack Black. Lionsgate ha anche diffuso su Twitter il logo ufficiale del film, che ricalca alla perfezione quello dei videogame. La speranza dei fan è quella di avere finalmente un adattamento di tutto rispetto.

Strap in for the #BorderlandsMovie – Pandora Tourism Board (I'm the Pandora Tourism Board) pic.twitter.com/kXI0CmMOEG — Borderlands (@BorderlandsFilm) May 14, 2021

Iniziate le riprese del film di Borderlands

Ad alimentare l’hype attorno al progetto ci ha pensato anche Kevin Hart, che ha elogiato le scene action del film, definendolo assolutamente speciale, e ringraziando il team per l’opportunità concessagli.

Di seguito la sinossi ufficiale del film:

“Lilith, una famigerata fuorilegge dal passato misterioso, torna con riluttanza sul suo pianeta natale, Pandora, per mettersi alla ricerca della figlia scomparsa di Atlas, uno dei più famosi criminali della Galassia. Lilith metterà insieme una stramba ed eterogenea squadra di avventurieri, formata da Roland, un ex mercenario delle squadre speciali ora in cerca di redenzione, Tiny Tina, una selvaggia pre-adolescente con un’insana passione per gli esplosivi, Krieg, uno psicopatico muscoloso continuamente provocato da Tina, Tannis, una scienziata e archeologa dalla flebile sanità mentale e Claptrap, una fastidiosissima unità robotica. Questi improbabili eroi devono combattere contro orde di mostri, alieni e pericolosi banditi al fine di trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che sembrerebbe in possesso della chiave per l’utilizzo di un potere inimmaginabile. Il destino dell’Universo è nelle loro mani, ma finiranno a combattere anche per qualcosa di molto diverso: loro stessi”.

In attesa di nuove informazioni sul film, vi consigliamo di recuperare il terzo capitolo del franchise, uscito due anni fa su console e PC nel. Lo trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.