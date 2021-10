Boris è una delle serie italiane più apprezzate dal pubblico, che ha sicuramente esultato a gran voce alla notizia che sarebbe arrivata una nuova stagione del programma di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. E’ notizia di oggi che sono finalmente iniziate le riprese della quarta stagione di Boris che verrà distribuita da Disney+.

Boris – Sono iniziate le riprese della nuova stagione

Sono iniziate oggi, 5 Ottobre 2021, a Roma le riprese della quarta stagione di Boris, la serie comica-satirica scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, lavorazione che durerà per circa due mesi. Il produttore della stagione sarà prodotta Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle. Il successo di Boris è stato tale anche grazie al taglio dato al programma, che con una spiccata vena comica racconta cosa succede nel dietro le quinte del mondo della televisione italiana. Da quando Disney+ annunciò che avrebbe distribuito la nuova stagione della serie, la piattaforma di streaming ha anche pubblicato le precedenti tre stagioni.

Nella nuova stagione vedremo tornare ovviamente tutti i protagonisti delle tre stagioni precedenti di Boris, oltre che del film del 2011, la troupe della serie Gli Occhi del Cuore. E’ passato del tempo da quando il regista René Ferretti e i suoi collaboratori non si sono trovati tutti insieme, e dovranno ora fare i conti con i mutamenti a cui il mondo della televisione italiana è andato incontro.

Nella nuova stagione di Boris, che verrà distribuita su Disney+, vedremo tornare tutti i membri del cast originale della serie insieme ad alcuni volti nuovi: Luca Amorosino, Giulia Anchisi, Valerio Aprea, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, Raffaele Buranelli, Aurora Calabresi, Paolo Calabresi, Astrid Casali, Antonio Catania, Eugenia Costantini, Carolina Crescentini, Cecilia Dazzi, Massimo De Lorenzo, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Andrea Lintozzi, Emma Lo Bianco, Francesco Pannofino, Cristina Pellegrino, Edoardo Pesce, Alessio Praticò, Karin Proia, Andrea Purgatori, Carlo Ruggeri, Andrea Sartoretti, Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi, Giorgio Tirabassi e Nina Torresi.

Abbiamo precedentemente trattato in uno speciale (che potete recuperare qui) delle aspettative che una nuova stagione di Boris genera nei fan della serie, alle motivazioni che hanno portato i suoi registi a proseguire il programma e ai possibili sviluppi delle vicende a cui potremmo assistere.