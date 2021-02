La scalata in borsa di Gamestop potrebbe diventare un film

Dopo una delle settimane decisamente piú folli della storia di Wallstreet, sembra che, secondo Deadline, la MGM sia giá in trattative per accaparrarsi i diritti su un ipotetico film che racconterebbe quanto successo nel mercato azionario con le azioni della nota catena di videogiochi Gamestop.

La casa di produzione cinematografica sta discutendo con Ben Mezrich, autore del New York Times e scrittore di The Anti-Social Network, per portare questa storia (raccontata appunto nel libro) al cinema. Nell’opera, infatti, si parlerá della storia recente nella quale un gruppo disordinato di investitori dilettanti, giocatori e troll di Internet sono riusciti ha mettere in ginocchio Wall Street.

Nonostante gli avvenimenti siano veramente freschi e siano tutt’ora in corso, gli addetti ai lavori dicono che Mezrich e i suoi legali sono stati contattati giá venerdì sera dalla MGM, che si era mossa velocemente per acquisire i diritti.

Tutta questa faccenda è iniziata quando un gruppo di investitori stravaganti della pagina di Reddit chiamato Wall Street Bets si è unito per mettere in difficoltá i grandi investitori, che avevano scommesso che le azioni di Gamestop, la nota catena di videogiochi, sarebbero scese molto di prezzo. Questi “dilettanti” guidati proprio dalla pagina Reddit iniziarono a spingere dall’altra parte, acquistando azioni e stock option. Ciò ha causato un aumento del valore di mercato di GameStop di oltre il 1.700% da dicembre. Tra martedì e mercoledì, il valore di mercato è aumentato di oltre 10 miliardi di dollari, creando non pochi problemi a coloro che le avevano vendute a poco prezzo e che si sono viti costretti a ricomprarle a cifre decisamente piú alte.

Ben Mezrich é giá noto per aver ricevuto una trasposizione da uno dei suoi libri: la sua opera Miliardari per caso. L’invenzione di Facebook: una storia di soldi, sesso, genio e tradimento, infatti, é quella da cui é stato poi tratto The Social Network, il film con protagonista Jesse Eisenberg e che racconta la storia della nascita di Facebook.