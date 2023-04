Tamashii Nations ha annunciato le prime due statiche di una delle saghe ninja più importanti di tutti i tempi, ovvero “Boruto: Naruto Next Generations”, per la linea Figuarts Zero Kizuna Relation con i due protagonisti: Boruto Uzumaki e il padre Naruto. La linea “Figurarts Zero” di Bandai è una serie di figure statiche altamente dettagliate di personaggi tratti da anime, manga, videogiochi e altri media giapponesi. Queste figure sono realizzate in PVC (policloruro di vinile) e misurano generalmente circa 15-20 cm di altezza, anche se alcune figure possono essere più grandi o più piccole. La linea di figure Figuarts Zero si distingue per la sua attenzione ai dettagli e per la qualità delle sculture, con particolare attenzione alle espressioni facciali e alle pose dinamiche. Le statue sono spesso dotate di accessori come basi o parti intercambiabili, e alcuni modelli possono anche includere effetti speciali come fiamme o raggi di luce. La linea Figuarts Zero continua ad espandersi con nuovi personaggi e varianti rilasciate periodicamente.

Boruto Figuarts Zero, le leggendarie statue di Bandai

Boruto Figuarts Zero



Questa prima figure di Boruto, è raffigurato in posa dinamica mentre sta scagliando il Rasengan in volo verso il nemico. L’altezza della figure è intorno ai 20 cm.

Naruto Figuarts Zero



Naruto sarà realizzato in una posa dinamica, circondata da effetti scenici e il personaggio verrà raffigurato con un’altezza complessiva di circa 20 cm, in linea con le precedenti figure della medesima collezione.

Info e Prezzi

Le statue di Boruto: Naruto Next Generations per la linea Figuarts Zero Kizuna Relation saranno disponibili in diversi mesi: Ottobre 2023 per Naruto Uzumaki al prezzo di 89.90 Euro, mentre Boruto Uzumaki arriverà a Novembre al prezzo circa di di 89.90 Euro. I prodotti Tamashii Nations sono ufficialmente importati in Italia dal distributore Cosmic Group.

