Boruto: Isshiki Otsutsuki debutterà nell’anime

La prossima grande battaglia di Naruto e Sasuke sta per materializzarsi all’interno della serie anime di Boruto: Naruto Next Generations, il sequel ufficiale di Naruto i cui episodi sono trasmessi anche in Italia mediante Crunchyroll.

Il nuovo scontro, adattamento del manga omonimo scritto da Masashi Kishimoto e disegnato da Mikio Ikemoto, avrà chiaramente anche il suo portentoso villain che prende il nome di Isshiki Otsutsuki, ovvero uno dei componenti più forti appartenente al medesimo clan di Kaguya ed evoluzione di Jigen dopo l’assorbimento del karma di Kawaki.

Il numero 38 di Weekly Shonen Jump, disponibile per l’acquisto in Giappone e negozi online, ha diffuso il character design per l’anime di Isshiki e lo possiamo guardare di seguito poichè emerso online:

Boruto: quando debutterrà Isshiki Otsutsuki nell’anime?

Lo scontro mortale tra Naruto e Sasuke contro Isshiki avverrà nel corso di settembre 2021 secondo le prime anticipazioni emerse sempre online relativamente ai titoli dei prossimi appuntamenti domenicali.

Difatti l’episodio numero 216, previsto per la messa in onda il 19 settembre 2021, si intitola “Sacrificio” ed è il medesimo del Capitolo 51 del manga che dava il via alla battaglia di cui si parla. Per la cronaca l’episodio successivo a quello citato, in onda il 26 settembre, prende il titolo di “Decisione” lasciando intendere l’avvenire di un evento che cambierà radicalmente le sorti del franchise.

La battaglia era stata in precedenza già pubblicizzata mediante l’attuale opening della serie anime poichè rivela i personaggi coinvolti nello scontro e sottili anticipazioni. Qui per i dettagli.

Ribadiamo che il manga Boruto: Naruto Next Generations è il sequel diretto ed ufficiale di Naruto edito anche in Italia per Planet Manga e potete acquistare a questo link il primo volume se vi fosse sorta curiosità.

Boruto: attualità anime

La serie anime, prodotta da Studio Pierrot, sta affrontando l’invasione di Amado, l’ex scienziato e topo da laboratorio dell’organizzazione criminale Kara, e l’inizio della battaglia tra Kashin Koji e Jigen. Anche questi eventi sono ufficiali e scritti nel manga.

Ricordiamo che le serie anime anime di Boruto: Naruto Next Generations e Naruto sono disponibili anche in Italia su Crunchyroll.

Boruto – Naruto Next Generations, il manga e l’anime

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi sino al Capitolo 51 (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”).

Masashi Kishimoto ha ricoperto il ruolo di supervisore sino al Capitolo 51 divenendo sceneggiatore dal Capitolo 52.

L’opera si pone come seguito al manga NARUTO. Attualmente sono stati pubblicati 61 capitoli, e i primi 59 sono raccolti in 15 volumi. In Italia il manga è edito da Planet Manga con i primi 12 numeri (recuperate qui il 12° su Amazon se foste intenzionati a comprarlo).

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 212 episodi. È visibile in Italia attraverso la piattaforma on-demand digitale di Crunchyroll.

Qui di seguito una sinossi di Boruto:

“Boruto, figlio di Naruto e Hinata, cerca disperatamente di attirare l’attenzione del padre, impegnatissimo per via del suo ruolo di Hokage. Ribelle e insoddisfatto, diverrà discepolo di Sasuke. L’insolita coppia, nonostante il periodo di pace, dovrà affrontare una minaccia immane…“

Naruto

Naruto, invece, è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’eti4chetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi. In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. Shippuden invece conta, per ora, 393 episodi.