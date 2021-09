A partire da dicembre 2020 sino ad ora la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations ha finalmente adattato una grande fetta di elementi presenti all’interno del manga omonimo, nonchè sequel ufficiale di Naruto di Masashi Kishimoto, con l’arco narrativo dei Kara.

E’ stata una grande cavalcata che ha portato ogni domenica tanti momenti, scontri e sviluppi narrativi interessanti e relativi alla continuity del franchise, ma ora è giunto il momento di porre un freno all’arco narrativo dei Kara.

Boruto: si ferma l’arco narrativo Kara ma l’anime continua

Questo è quanto emerso dalle parole di uno degli sceneggiatori di punta dell’anime di Boruto e di Naruto, Masaya Honda, il quale attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter ha annunciato che sarà in carica alla sceneggiatura degli episodi 217 e 218 i quali rappresenteranno il climax dell’arco, ma l’anime non si fermerà.

Precisamente, gli episodi 217, 218 e a ruota il 219 (a cura di un altro sceneggiatore) adatteranno le parti conclusive e gli effetti dello scontro mortale tra Naruto (adesso forte della nuova modalità Baryon), Sasuke, Boruto e Kawaki contro Isshiki Otsutsuki, per poi passare, dal 220°, agli eventi originali dell’anime.

Possiamo leggere insieme i titoli dei prossimi episodi appena citati per farci un’idea di ciò che accadrà (non proseguite con la lettura se volete godervi la sorpresa):

Episodio 217 – Decisione (26 settembre);

(26 settembre); Episodio 218 – Compagno (3 ottobre);

(3 ottobre); Episodio 219 – Ritorno (10 ottobre);

(10 ottobre); Episodio 220 – Tempo rimanente (17 ottobre);

(17 ottobre); Episodio 221 – Gli esami di selezione dei Chunin, di nuovo (24 ottobre);

(24 ottobre); Episodio 222 – La vigilia della battaglia decisiva (31 ottobre).

Al momento non sappiamo quando l’anime tornerà ad adattare il manga poichè, questo va precisato, in questi ultimi mesi la produzione di Studio Pierrot è stata alle calcagna rispetto agli eventi del manga i quali, diversamente, arrivano una volta al mese. Pertanto, la decisione degli addetti ai lavori, pur di non fermare l’anime, è stata banalmente quella di offrire da qui in poi contenuti originali almeno sino a che vi sarà spazio necessario per adattare un prossimo arco integralmente.

Ricordiamo che le serie anime anime di Boruto: Naruto Next Generations e Naruto sono disponibili anche in Italia su Crunchyroll.

Boruto – Naruto Next Generations, il manga e l’anime

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi sino al Capitolo 51 (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”).

Masashi Kishimoto ha ricoperto il ruolo di supervisore sino al Capitolo 51 divenendo sceneggiatore dal Capitolo 52.

L’opera si pone come seguito al manga NARUTO. Attualmente sono stati pubblicati 62 capitoli, e i primi 59 sono raccolti in 15 volumi. In Italia il manga è edito da Planet Manga con i primi 12 numeri (recuperate qui il 12° su Amazon se foste intenzionati a comprarlo).

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 212 episodi. È visibile in Italia attraverso la piattaforma on-demand digitale di Crunchyroll.

Qui di seguito una sinossi di Boruto:

Boruto, figlio di Naruto e Hinata, cerca disperatamente di attirare l’attenzione del padre, impegnatissimo per via del suo ruolo di Hokage. Ribelle e insoddisfatto, diverrà discepolo di Sasuke. L’insolita coppia, nonostante il periodo di pace, dovrà affrontare una minaccia immane…

Naruto

Naruto, invece, è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’eti4chetta di Planet Manga.

Le due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi. In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. Shippuden invece conta, per ora, 393 episodi.